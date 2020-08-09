النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.

وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.


وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.

وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.

وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين
سبق

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.

وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.


وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.

وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.

وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:45 PM

اتحاد القدم: لا علاقة لنا بغياب "مايكون" عن الديربي.. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,360

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الاتهامات التي تمس اتحاد الكرة سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفاً أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.

وقال المسحل في حديث مع "قناة العربية" هناك جهات ترصد أي إساءة تجاه العاملين في المنظومة الرياضية وتحيلها إلى اللجنة المعنية.


وأكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس له علاقة بإبعاد وغياب البرازيلي مايكون مدافع النصر عن ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة 23 بالدوري، وانتهى بفوز الهلال 4-1.

وأضاف بأن أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر الصحي لمدة 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.

وتابع أن عدداً من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة الماضية ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,209
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة