النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إثر مغادرته اليابان.. ولي العهد يبعث برقيتي شكر لـ"ناروهيتو" و" شينزو آبي"

مؤكداً سموه على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو

إمبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان؛ لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكل المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إثر مغادرته اليابان.. ولي العهد يبعث برقيتي شكر لـ"ناروهيتو" و" شينزو آبي"
سبق

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو

إمبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان؛ لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكل المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
03:32 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
03:46 PM

إثر مغادرته اليابان.. ولي العهد يبعث برقيتي شكر لـ"ناروهيتو" و" شينزو آبي"

مؤكداً سموه على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
0
460

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو

إمبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان؛ لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكل المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,348
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,788
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,271

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة