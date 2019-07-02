إثر مغادرته اليابان.. ولي العهد يبعث برقيتي شكر لـ"ناروهيتو" و" شينزو آبي"

مؤكداً سموه على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو

إمبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان؛ لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكل المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.