"التعليم": استقلال 3 جامعات لن يؤثر على المجانية في جميع برامج البكالوريوس

الوزارة تؤكد: نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة

أكدت #وزارة_التعليم أن #استقلال_ثلاث_جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها اليوم في تويتر قائلة: لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن عن صدور أمر سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بصدور الأمر الكريم على مسار #استقلال_ثلاث_جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد؛ بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير.

وتابع: بهذه المناسبة أهنئ جميع منسوبي جامعات: الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل، على صدور الأمر السامي الكريم؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن وقيادته، وتحقيق رؤية وطننا الغالي لتطوير تحولي لمسيرة التعليم الجامعي.