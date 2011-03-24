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"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية

ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ألقى مرور محافظة الطائف القبض على قائد مركبة؛ نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته بسرعة عالية معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

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"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية
سبق

ألقى مرور محافظة الطائف القبض على قائد مركبة؛ نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته بسرعة عالية معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:48 PM

"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية

ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

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سعود الدعجاني - الطائف
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2,327

ألقى مرور محافظة الطائف القبض على قائد مركبة؛ نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته بسرعة عالية معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

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