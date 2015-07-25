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"بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة

بنسبة تجاوزت 48 ملم

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت، أن أعلى كميات هطول الأمطار بالمملكة سجلت في مركز بني سعد جنوب محافظة الطائف.

حيث سجلت كميات الأمطار بمحطات الرصد الهيدروجي والمناخي بالمملكة من الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة الماضية وحتى الساعة التاسعة 9 صباحًا اليوم السبت، وبلغت نسبة هطول الأمطار في مركز بني سعد 48.8 ملم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت، أن أعلى كميات هطول الأمطار بالمملكة سجلت في مركز بني سعد جنوب محافظة الطائف.

حيث سجلت كميات الأمطار بمحطات الرصد الهيدروجي والمناخي بالمملكة من الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة الماضية وحتى الساعة التاسعة 9 صباحًا اليوم السبت، وبلغت نسبة هطول الأمطار في مركز بني سعد 48.8 ملم.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:42 PM

"بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة

بنسبة تجاوزت 48 ملم

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سعود الدعجاني - جدة
1
4,666

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت، أن أعلى كميات هطول الأمطار بالمملكة سجلت في مركز بني سعد جنوب محافظة الطائف.

حيث سجلت كميات الأمطار بمحطات الرصد الهيدروجي والمناخي بالمملكة من الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة الماضية وحتى الساعة التاسعة 9 صباحًا اليوم السبت، وبلغت نسبة هطول الأمطار في مركز بني سعد 48.8 ملم.

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