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اصطدام شاحنتين بالكيلو 8 بجدة.. إصابات عدة وإعاقة مرورية

"911": الجهات المختصة باشرت ويجري العمل لفتح الطريق مجددًا

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن حادث اصطدامٍ وقَع صباح اليوم لشاحنتين عند الكيلو 8 بمحافظة جدة، أدى إلى إعاقة الحركة المروية، ونتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، ويجري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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اصطدام شاحنتين بالكيلو 8 بجدة.. إصابات عدة وإعاقة مرورية
سبق

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن حادث اصطدامٍ وقَع صباح اليوم لشاحنتين عند الكيلو 8 بمحافظة جدة، أدى إلى إعاقة الحركة المروية، ونتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، ويجري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
11:55 AM

اصطدام شاحنتين بالكيلو 8 بجدة.. إصابات عدة وإعاقة مرورية

"911": الجهات المختصة باشرت ويجري العمل لفتح الطريق مجددًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن حادث اصطدامٍ وقَع صباح اليوم لشاحنتين عند الكيلو 8 بمحافظة جدة، أدى إلى إعاقة الحركة المروية، ونتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، ويجري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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