النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تُطالب السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها

شدد على ضرورة اتباعهم الإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المسافرين

طالبت مملكة البحرين، السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين عبر رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له اليوم، أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إليها؛ خاصة الموجودين في إيران؛ وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية؛ مطالبًا السلطات القطرية بالتوقف عن التدخل فيما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كل المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وشدد مركز الاتصال الوطني على ضرورة اتباع السلطات القطرية القواعدَ والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات؛ بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)؛ مضيفًا أنه جرى ترتيب رحلة طيران غدًا تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء البحرينيين العالقين الآن في الدوحة.

البحرين السلطات القطرية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البحرين تُطالب السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها
سبق

طالبت مملكة البحرين، السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين عبر رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له اليوم، أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إليها؛ خاصة الموجودين في إيران؛ وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية؛ مطالبًا السلطات القطرية بالتوقف عن التدخل فيما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كل المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وشدد مركز الاتصال الوطني على ضرورة اتباع السلطات القطرية القواعدَ والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات؛ بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)؛ مضيفًا أنه جرى ترتيب رحلة طيران غدًا تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء البحرينيين العالقين الآن في الدوحة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:22 AM

البحرين تُطالب السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها

شدد على ضرورة اتباعهم الإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المسافرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
5
18,026

طالبت مملكة البحرين، السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين عبر رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له اليوم، أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إليها؛ خاصة الموجودين في إيران؛ وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية؛ مطالبًا السلطات القطرية بالتوقف عن التدخل فيما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كل المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وشدد مركز الاتصال الوطني على ضرورة اتباع السلطات القطرية القواعدَ والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات؛ بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)؛ مضيفًا أنه جرى ترتيب رحلة طيران غدًا تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء البحرينيين العالقين الآن في الدوحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,742

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة