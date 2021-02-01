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أمير الشرقية يدشن النسخة الثانية لـ"دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة"

تستند على معايير علمية وبحثية حديثة.. وأشاد بما حققته النسخة الأولى

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مشروع "دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية" في نسختها الثانية.

واطلع أمير المنطقة الشرقية -خلال لقاء جمع أعضاء مشروع الدراسة، التي يتبناها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبدعم من غرفة الشرقية- على الخطة التنفيذية للدراسة في نسختها الثانية، مبيناً أهمية مثل هذه الدراسات البحثية الميدانية والتي تستند على معايير علمية وبحثية حديثة، كما أشاد بما حققته الدراسة في نسختها الأولى من نجاحات والتي استفادت منها جهات عديدة في مختلف القطاعات الثلاثة بالمنطقة ومؤسسات المجتمع المدني، مثمناً دعم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وغرفة الشرقية لتنفيذ الدراسة.

وذكر أمير المنطقة الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية تعد مجالاً مهمًا في تطوير المجتمعات، وثقافة المسؤولية المجتمعية ليس لها زمان أو مكان محدد، وستبقى ما بقي الإنسان والمكان، ولن تنجح إلا بتضافر كافة الجهود.

وأعرب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش -الجهة المنفذة للمشروع عبر معهد الدراسات الاستشارية والخدمات- عن أهمية الدراسة الحالية وما تمثله من قراءة للمستقبل ومعرفة المستجدات والمبادرات ومشاريع تنموية لإحداث التكامل المتوازن بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومدى استيفاء الاحتياجات الوطنية وتلبية تطلعات القيادة والمجتمع في الرفاه الاجتماعي.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن النسخة الثانية لـ"دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة"
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مشروع "دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية" في نسختها الثانية.

واطلع أمير المنطقة الشرقية -خلال لقاء جمع أعضاء مشروع الدراسة، التي يتبناها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبدعم من غرفة الشرقية- على الخطة التنفيذية للدراسة في نسختها الثانية، مبيناً أهمية مثل هذه الدراسات البحثية الميدانية والتي تستند على معايير علمية وبحثية حديثة، كما أشاد بما حققته الدراسة في نسختها الأولى من نجاحات والتي استفادت منها جهات عديدة في مختلف القطاعات الثلاثة بالمنطقة ومؤسسات المجتمع المدني، مثمناً دعم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وغرفة الشرقية لتنفيذ الدراسة.

وذكر أمير المنطقة الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية تعد مجالاً مهمًا في تطوير المجتمعات، وثقافة المسؤولية المجتمعية ليس لها زمان أو مكان محدد، وستبقى ما بقي الإنسان والمكان، ولن تنجح إلا بتضافر كافة الجهود.

وأعرب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش -الجهة المنفذة للمشروع عبر معهد الدراسات الاستشارية والخدمات- عن أهمية الدراسة الحالية وما تمثله من قراءة للمستقبل ومعرفة المستجدات والمبادرات ومشاريع تنموية لإحداث التكامل المتوازن بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومدى استيفاء الاحتياجات الوطنية وتلبية تطلعات القيادة والمجتمع في الرفاه الاجتماعي.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:35 PM

أمير الشرقية يدشن النسخة الثانية لـ"دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة"

تستند على معايير علمية وبحثية حديثة.. وأشاد بما حققته النسخة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مشروع "دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية" في نسختها الثانية.

واطلع أمير المنطقة الشرقية -خلال لقاء جمع أعضاء مشروع الدراسة، التي يتبناها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبدعم من غرفة الشرقية- على الخطة التنفيذية للدراسة في نسختها الثانية، مبيناً أهمية مثل هذه الدراسات البحثية الميدانية والتي تستند على معايير علمية وبحثية حديثة، كما أشاد بما حققته الدراسة في نسختها الأولى من نجاحات والتي استفادت منها جهات عديدة في مختلف القطاعات الثلاثة بالمنطقة ومؤسسات المجتمع المدني، مثمناً دعم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وغرفة الشرقية لتنفيذ الدراسة.

وذكر أمير المنطقة الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية تعد مجالاً مهمًا في تطوير المجتمعات، وثقافة المسؤولية المجتمعية ليس لها زمان أو مكان محدد، وستبقى ما بقي الإنسان والمكان، ولن تنجح إلا بتضافر كافة الجهود.

وأعرب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش -الجهة المنفذة للمشروع عبر معهد الدراسات الاستشارية والخدمات- عن أهمية الدراسة الحالية وما تمثله من قراءة للمستقبل ومعرفة المستجدات والمبادرات ومشاريع تنموية لإحداث التكامل المتوازن بين الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومدى استيفاء الاحتياجات الوطنية وتلبية تطلعات القيادة والمجتمع في الرفاه الاجتماعي.

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