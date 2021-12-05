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عودة لمقاعد الدراسة بينبع.. انتظام 75 ألف طالب وتضافر خدمي احترازي

الفصل الثاني ينطلق.. و"العطوي": أكملنا الترتيبات لتهيئة بيئة مناسبة وآمنة

انتظم، اليوم الأحد، أكثر من 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة؛ وذلك مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يواصل طلاب الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية دراستهم عبر منصتي روضتي ومدرستي في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية ناجحة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق للإجراءات الاحترازية.

‏‪ كما انتظم الطلاب في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضورياً ممّن تلقوا الجرعتين، فيما يستكمل الطلاب والطالبات الذين لم يكملوا الجرعتين، إضافة إلى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.

ورحب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، داعيًا الله لهم بفصل دراسي آمن مليء بالجد والاجتهاد ومكلل بالنجاح.

وأكد "العطوي"، أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، والتأكد من وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها.

فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع، أديبة بنت حميدي الفايدي، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عبر المنصات التعليمية.

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عودة لمقاعد الدراسة بينبع.. انتظام 75 ألف طالب وتضافر خدمي احترازي
سبق

انتظم، اليوم الأحد، أكثر من 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة؛ وذلك مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يواصل طلاب الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية دراستهم عبر منصتي روضتي ومدرستي في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية ناجحة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق للإجراءات الاحترازية.

‏‪ كما انتظم الطلاب في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضورياً ممّن تلقوا الجرعتين، فيما يستكمل الطلاب والطالبات الذين لم يكملوا الجرعتين، إضافة إلى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.

ورحب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، داعيًا الله لهم بفصل دراسي آمن مليء بالجد والاجتهاد ومكلل بالنجاح.

وأكد "العطوي"، أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، والتأكد من وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها.

فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع، أديبة بنت حميدي الفايدي، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عبر المنصات التعليمية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:48 PM

عودة لمقاعد الدراسة بينبع.. انتظام 75 ألف طالب وتضافر خدمي احترازي

الفصل الثاني ينطلق.. و"العطوي": أكملنا الترتيبات لتهيئة بيئة مناسبة وآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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انتظم، اليوم الأحد، أكثر من 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة؛ وذلك مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يواصل طلاب الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية دراستهم عبر منصتي روضتي ومدرستي في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية ناجحة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق للإجراءات الاحترازية.

‏‪ كما انتظم الطلاب في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضورياً ممّن تلقوا الجرعتين، فيما يستكمل الطلاب والطالبات الذين لم يكملوا الجرعتين، إضافة إلى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي.

ورحب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، داعيًا الله لهم بفصل دراسي آمن مليء بالجد والاجتهاد ومكلل بالنجاح.

وأكد "العطوي"، أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، والتأكد من وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها.

فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع، أديبة بنت حميدي الفايدي، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عبر المنصات التعليمية.

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