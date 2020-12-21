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من خلال تصويت الجماهير.. صلاح الأفضل في البريمرليج  2020

أعلنت الصحيفة الإنجليزية " ميرور" ، الاثنين، حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري، بعد تتويجه بلقب البريمرليج مع ليفربول لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتوج المصري محمد صلاح بجائزة جديدة هذا العام، بحصوله على أفضل لاعب في البريمرليج خلال 2020 ، في استفتاء صحيفة "ميرور".

وجاء جاك جريليش، قائد أستون فيلا، في المركز الثاني، ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد ثالثاً، وبعده البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن صلاح يفكر جدياً في مغادرة صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير مصرية أشارت إلى عدم سعادته وتدهور علاقته مع يورجن كلوب.

جائزة أفضل لاعب محمد صلاح الدوري الإنجليزي أفضل لاعب ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال تصويت الجماهير.. صلاح الأفضل في البريمرليج  2020
سبق

أعلنت الصحيفة الإنجليزية " ميرور" ، الاثنين، حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري، بعد تتويجه بلقب البريمرليج مع ليفربول لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتوج المصري محمد صلاح بجائزة جديدة هذا العام، بحصوله على أفضل لاعب في البريمرليج خلال 2020 ، في استفتاء صحيفة "ميرور".

وجاء جاك جريليش، قائد أستون فيلا، في المركز الثاني، ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد ثالثاً، وبعده البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن صلاح يفكر جدياً في مغادرة صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير مصرية أشارت إلى عدم سعادته وتدهور علاقته مع يورجن كلوب.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:23 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:39 PM

من خلال تصويت الجماهير.. صلاح الأفضل في البريمرليج  2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصحيفة الإنجليزية " ميرور" ، الاثنين، حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري، بعد تتويجه بلقب البريمرليج مع ليفربول لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتوج المصري محمد صلاح بجائزة جديدة هذا العام، بحصوله على أفضل لاعب في البريمرليج خلال 2020 ، في استفتاء صحيفة "ميرور".

وجاء جاك جريليش، قائد أستون فيلا، في المركز الثاني، ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد ثالثاً، وبعده البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن صلاح يفكر جدياً في مغادرة صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير مصرية أشارت إلى عدم سعادته وتدهور علاقته مع يورجن كلوب.

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