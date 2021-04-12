اختتام مهرجان "شوريل 2021" لأفلام الطالبات بجامعة "عفت" في دورته الثامنة

اختتم في جدة، مساء أمس الأحد، مهرجان "شوريل 2021" لأفلام الطالبات، حيث أقامت جامعة عفت، ممثلةً في مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة، حفل تكريم لمنظمي وشركاء نجاح هذا المهرجان في دورته الثامنة، والذي أقيمت دورته الأخيرة الأسبوع الماضي عن بعد، تماشياً مع الاحترازات وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم بحضور ورعاية رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، والتي كرمت الطالبات والأساتذة والجهات الراعية والمشاركة ووسائل الإعلام، وتسليمهم شهادات التقدير لإسهامهم في إنجاح الدورة الأخيرة لمهرجان عفت السينمائي.

وشهد الحفل تكريم المخرج ورائد العمل السينمائي والمسرحي الدكتور عمر الجاسر، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب، وحمزة الغبيشي، مدير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية، بالإضافة لعدد من الصحافيين والإعلاميين السعوديين والعرب.

وحظيت دورة المهرجان الأخيرة باهتمام جماهيري وإعلامي لافت، حيث تم تقديم عروض لأفلام من إنتاج طالبات مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة بالإضافة لأفلام من طالبات مدرسة الفنون في جامعة نيويورك، الشريك الأكاديمي لجامعة عفت، بالإضافة لعقد ندوة حول صانعات الأفلام السعوديات، والتي شارك فيها كل من الفنانة فاطمة البنوي، والمخرجتين هند الفهاد ومها السعاتي.

كما تم تقديم عدة ورشات سينمائية من تقديم أساتذة جامعة نيويورك، كان أحدها حول كتابة السيناريو السينمائي بقيادة الحائزة على الأوسكار في الأفلام الوثائقية المخرجة كارول ديسنجر، والتي اهدت جائزتها بشكل رمزي لطالبات جامعة عفت على حسن تنظيمهن للمهرجان، الذي حظي بإقبال جماهيري واسع.

وذكرت الدكتورة هيفاء جمل الليل أن المهرجان بدأ حثيثاً منذ 2014 في النمو والتطور ليأخذ موقعه بين فاعليات السينما في المملكة، حتى قبل افتتاح دور السينما بشكل رسمي، مما أدى إلى تشجيع طالباتنا في مدرسة السينما على اكتشاف طاقاتهن الإبداعية وإمكانياتهن في التواصل مع الجمهور العريض من المحترفين والمتفرجين من حضور الشوريل، والذي حرص منظموه على استقطاب ممثلي الإنتاج السينمائي والإعلامي العربي والعالمي لحضور فاعلياته والتعرف على الإنتاج السعودي بأيدي طالباتنا وخريجاتنا، كان من ضمنهم أسامة هيكل وزير الإعلام المصري ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، بالإضافة لشركائنا في جامعة نيويورك ومعهد السينما في القاهرة، كما مبدعي السينما في الخليج العربي.

يُذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت تأسست عام 2013 تحت مسمى قسم الإنتاج المرئي والرقمي، لتكون أول مدرسة في المملكة مختصة بتدريس صناعة الأفلام والإخراج السينمائي والرسوم المتحركة، وتخرجت أول دفعاتها في 2017، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي الكامل من لهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم في 2021 كأول مدرسة سينما في الشرق الأوسط تحوز الاعتماد الوطني.