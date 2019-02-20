صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سلب المارة ما بحوزتهم في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة مكة تطيح بمقيمَيْن ومخالف ارتكبوا حوادث سلب بجدة
اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سلب المارة ما بحوزتهم في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة
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شرطة مكة تطيح بمقيمَيْن ومخالف ارتكبوا حوادث سلب بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-19
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:02 PM
شرطة مكة تطيح بمقيمَيْن ومخالف ارتكبوا حوادث سلب بجدة
اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في سلب المارة ما بحوزتهم في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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