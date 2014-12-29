وزير الصحة: مشروعات نوعية بجازان ستسهم في الرقي بمستوى الخدمات

بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

وبين الوزير خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، ومركز صحي قرية الكربوس، ومركز صحي قرية المرابي"، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

ونوه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس، مؤكداً أن المنطقة ستشهد قريبًا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.