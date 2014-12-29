النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة: مشروعات نوعية بجازان ستسهم في الرقي بمستوى الخدمات

بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

وبين الوزير خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، ومركز صحي قرية الكربوس، ومركز صحي قرية المرابي"، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

ونوه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس، مؤكداً أن المنطقة ستشهد قريبًا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: مشروعات نوعية بجازان ستسهم في الرقي بمستوى الخدمات
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

وبين الوزير خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، ومركز صحي قرية الكربوس، ومركز صحي قرية المرابي"، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

ونوه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس، مؤكداً أن المنطقة ستشهد قريبًا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:53 PM

وزير الصحة: مشروعات نوعية بجازان ستسهم في الرقي بمستوى الخدمات

بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,553

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "154" مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.

وبين الوزير خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل "مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، ومركز صحي قرية الكربوس، ومركز صحي قرية المرابي"، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

ونوه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس، مؤكداً أن المنطقة ستشهد قريبًا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة