نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
نيابة عن رئيس الأولمبية العربية السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.
وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.
واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م.
واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.
نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-08
نيابة عن رئيس الأولمبية العربية السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.
وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.
واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م.
واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
07:05 PM
نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
نيابة عن رئيس الأولمبية العربية السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.
وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.
واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م.
واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.