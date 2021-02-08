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نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ‏

نيابة عن رئيس الأولمبية العربية ‏السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة ‏لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير ‏طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.‏

وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب ‏التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.

واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل ‏خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. ‏

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين ‏نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م. ‏

واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد ‏اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد ‏الأفريقي للتايكوندو.‏

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ‏
سبق

نيابة عن رئيس الأولمبية العربية ‏السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة ‏لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير ‏طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.‏

وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب ‏التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.

واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل ‏خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. ‏

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين ‏نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م. ‏

واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد ‏اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد ‏الأفريقي للتايكوندو.‏

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
07:05 PM

نيابة عن "الفيصل".. فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ‏

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن رئيس الأولمبية العربية ‏السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة عشرة ‏لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد عن بُعد برئاسة الأمير ‏طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.‏

وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب ‏التنفيذي والتقارير المالية والإدارية.

واطلع الاجتماع على تقرير عن رياضة المرأة مقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل ‏خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. ‏

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين ‏نائبًا لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م. ‏

واعتمد الاجتماع تكريم الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد ‏اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و اللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد ‏الأفريقي للتايكوندو.‏

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