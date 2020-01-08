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أمير تبوك يسلم مفاتيح وحدات سكنية لـ635 أسرة مستفيدة بالمنطقة

وجه بتقديم هدية خاصة للبعض من برنامج الإسكان التنموي

وجه أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتقديم هدية خاصة منه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم بديوان الإمارة حفلَ تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، البالغ عددهم 635 أسرة، وذلك بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وبهذه المناسبة ألقى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي؛ كلمة أكد من خلالها حرص حكومة المملكة على المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان تتواصل؛ لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في بلادنا الغالية، منوهًا إلى دعم أمير المنطقة في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان.

عقب ذلك تسلم أمير منطقة تبوك أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة، عقب ذلك بدأت مراسم تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر؛ حيث سلم سموه مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، كما كرم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

أمير تبوك الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يسلم مفاتيح وحدات سكنية لـ635 أسرة مستفيدة بالمنطقة
سبق

وجه أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتقديم هدية خاصة منه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم بديوان الإمارة حفلَ تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، البالغ عددهم 635 أسرة، وذلك بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وبهذه المناسبة ألقى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي؛ كلمة أكد من خلالها حرص حكومة المملكة على المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان تتواصل؛ لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في بلادنا الغالية، منوهًا إلى دعم أمير المنطقة في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان.

عقب ذلك تسلم أمير منطقة تبوك أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة، عقب ذلك بدأت مراسم تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر؛ حيث سلم سموه مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، كما كرم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:50 PM

أمير تبوك يسلم مفاتيح وحدات سكنية لـ635 أسرة مستفيدة بالمنطقة

وجه بتقديم هدية خاصة للبعض من برنامج الإسكان التنموي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وجه أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتقديم هدية خاصة منه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم بديوان الإمارة حفلَ تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، البالغ عددهم 635 أسرة، وذلك بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وبهذه المناسبة ألقى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي؛ كلمة أكد من خلالها حرص حكومة المملكة على المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان تتواصل؛ لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في بلادنا الغالية، منوهًا إلى دعم أمير المنطقة في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان.

عقب ذلك تسلم أمير منطقة تبوك أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة، عقب ذلك بدأت مراسم تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر؛ حيث سلم سموه مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، كما كرم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

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