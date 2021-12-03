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"الأرصاد": موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض

ضباب على حائل والقصيم وغيوم بالمرتفعات ورياح سطحية بسواحل الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، وتنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الأجزاء الشرقية، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، وتنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الأجزاء الشرقية، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
12:58 PM

"الأرصاد": موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض

ضباب على حائل والقصيم وغيوم بالمرتفعات ورياح سطحية بسواحل الخليج العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاضٌ في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، وتنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الأجزاء الشرقية، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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