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"الملحم" خبير تحكيمي : طرد "تفاريس" محترف "الفيصلي" غير مقنع !

وصف عبد العزيز الملحم الحكم السابق بأن طرد اللاعب المحترف الفيصلاوي تفاريس بأنه غير مقنع في إشارة إلى خطأ حكم المباراة في منح اللاعب البطاقة الحمراء كون الواقعة لا ترتقي للضرب وأن الكارت الأصفر هو الصحيح.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ أشهر حكم مباراة نهائي كأس السوبر، البطاقة الحمراء لمحترف الفيصلي تفاريس عقب احتكاك مع محترف الهلال هيونغ.

وعن هدف الفيصلي الملغي من قِبل اللاعب جيليرمي قال إنه تسلل واضح على اللاعب وأن الحكم أصاب في هذا القرار.

ونجح الهلال في الفوز بكأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الملحم" خبير تحكيمي : طرد "تفاريس" محترف "الفيصلي" غير مقنع !
سبق

وصف عبد العزيز الملحم الحكم السابق بأن طرد اللاعب المحترف الفيصلاوي تفاريس بأنه غير مقنع في إشارة إلى خطأ حكم المباراة في منح اللاعب البطاقة الحمراء كون الواقعة لا ترتقي للضرب وأن الكارت الأصفر هو الصحيح.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ أشهر حكم مباراة نهائي كأس السوبر، البطاقة الحمراء لمحترف الفيصلي تفاريس عقب احتكاك مع محترف الهلال هيونغ.

وعن هدف الفيصلي الملغي من قِبل اللاعب جيليرمي قال إنه تسلل واضح على اللاعب وأن الحكم أصاب في هذا القرار.

ونجح الهلال في الفوز بكأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:15 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:58 AM

"الملحم" خبير تحكيمي : طرد "تفاريس" محترف "الفيصلي" غير مقنع !

A A A
محمد السيّد - الرياض
20
19,980

وصف عبد العزيز الملحم الحكم السابق بأن طرد اللاعب المحترف الفيصلاوي تفاريس بأنه غير مقنع في إشارة إلى خطأ حكم المباراة في منح اللاعب البطاقة الحمراء كون الواقعة لا ترتقي للضرب وأن الكارت الأصفر هو الصحيح.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ أشهر حكم مباراة نهائي كأس السوبر، البطاقة الحمراء لمحترف الفيصلي تفاريس عقب احتكاك مع محترف الهلال هيونغ.

وعن هدف الفيصلي الملغي من قِبل اللاعب جيليرمي قال إنه تسلل واضح على اللاعب وأن الحكم أصاب في هذا القرار.

ونجح الهلال في الفوز بكأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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