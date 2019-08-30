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حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيلي

حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.

وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيلي
سبق

حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.

وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
11:17 PM

حسم الأمر.. "كويلار" هلالياً قادماً من فلامنجو البرازيلي

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
3,318

حسم نادي الهلال صفقة الكولومبي جوستافو كويلار، قادماً من فلامنجو البرازيلي، بعد أن أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً بين مد وجزر، وسط منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات "كويلار"، إلا أن عرض الهلال يتضمن شراء بطاقة اللاعب عكس النادي الإيطالي الذي كان يرغب في الإعارة فقط.

وكان المدير الفني لفلامنجو خورخي جيسوس حاول إقناع اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق، لكن رغبة "كويلار" كانت هي الغالب من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الشرق الأوسط.

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