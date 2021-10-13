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الشباب يعاني بسبب إصابات وغيابات في صفوفه .. قبل مواجهة الباطن "دوريًا"

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن ، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر منح المدير الفني للأبيض البرازيلي "شاموسكا" اللاعبين ( فواز القرني، زيد البواردي، تركي العمار ومتعب الحربي) راحة عن التدريبات، اليوم الأربعاء، بعد فراغهم من مشاركاتهم الوطنية.

وأوضح الشباب عن إصابات لاعبي الفريق، حيث يغيب باولينيو 7 أيام، بسبب تمدد في عضلات البطن، إضافة إلى غياب ألفريد ندياي 4 أيام، لتعرضه إلى وعكة صحية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يعاني بسبب إصابات وغيابات في صفوفه .. قبل مواجهة الباطن "دوريًا"
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن ، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر منح المدير الفني للأبيض البرازيلي "شاموسكا" اللاعبين ( فواز القرني، زيد البواردي، تركي العمار ومتعب الحربي) راحة عن التدريبات، اليوم الأربعاء، بعد فراغهم من مشاركاتهم الوطنية.

وأوضح الشباب عن إصابات لاعبي الفريق، حيث يغيب باولينيو 7 أيام، بسبب تمدد في عضلات البطن، إضافة إلى غياب ألفريد ندياي 4 أيام، لتعرضه إلى وعكة صحية.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:58 PM

الشباب يعاني بسبب إصابات وغيابات في صفوفه .. قبل مواجهة الباطن "دوريًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن ، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانب آخر منح المدير الفني للأبيض البرازيلي "شاموسكا" اللاعبين ( فواز القرني، زيد البواردي، تركي العمار ومتعب الحربي) راحة عن التدريبات، اليوم الأربعاء، بعد فراغهم من مشاركاتهم الوطنية.

وأوضح الشباب عن إصابات لاعبي الفريق، حيث يغيب باولينيو 7 أيام، بسبب تمدد في عضلات البطن، إضافة إلى غياب ألفريد ندياي 4 أيام، لتعرضه إلى وعكة صحية.

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