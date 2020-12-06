النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تطيح بشخص انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على المحال التجارية

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)؛ وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحال التجارية، والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكابه عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بشخص انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على المحال التجارية
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)؛ وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحال التجارية، والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكابه عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:22 PM

شرطة الرياض تطيح بشخص انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على المحال التجارية

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,813

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)؛ وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحال التجارية، والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكابه عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,216
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,824

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة