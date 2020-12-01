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الموارد البشرية تُعلن بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

الوزارة: يهدف إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت

أعلنت وزارة الموارد البشرية بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة والأخيرة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تراوح عمالتها بين عامل وأربعة عمال؛ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

وزارة الموارد البشرية برنامج حماية الأجور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموارد البشرية تُعلن بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة والأخيرة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تراوح عمالتها بين عامل وأربعة عمال؛ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
10:47 AM

الموارد البشرية تُعلن بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

الوزارة: يهدف إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة والأخيرة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تراوح عمالتها بين عامل وأربعة عمال؛ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

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