النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب
سبق

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:11 PM

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,223

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,082

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة