رقم واحد يربط وفيات "كورونا" والإنفلونزا.. وعلامة فارقة سجلت اليوم!

العالم يخفف إجراءات العزل والاحترازات قد تستمر عامًا لحين ظهور لقاح

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، في وقت مبكر الأحد، بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم نحو 10 ملايين حالة؛ فيما يُعد علامة فارقة جديدة في مسيرة انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقد أودى المرض الذي سمي "كوفيد-19"، والذي روّع العالم منذ أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن، بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار 6 أشهر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول المتضررة بشدة من الوباء، في تخفيف إجراءات العزل، وتنفيذ تعديلات موسعة في نظم العمل والحياة الاجتماعية قد تستمر لعام أو أكثر، حتى ظهور لقاح.

وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار عدوى كورونا، دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيًّا، في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطًا متكررًا في الشهور المقبلة وحتى 2021.

وتُمثل الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75% من إجمالي المصابين؛ وذلك بنسب متساوية تقريبًا بين المناطق الثلاث.

بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11 و9% على الترتيب؛ وفقًا للإحصاء الذي يعتمد على تقارير حكومية.

ووصل عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 497 ألف شخص، وهو تقريبًا نفس عدد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا سنويًّا؛ وفق "رويترز".