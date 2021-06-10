بجدارية "سلام" .. الاتفاق ينجح في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية

حقق نادي الاتفاق لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجح في تنفيذ وتركيب اللوحة الجدارية الفنية التي حملت كلمة (سلام) باللغة العربية وبطول الـ ( 60 ) متر مربع بداخل الملعب الرئيس ( ملعب عبد الله الدبل ) بالنادي باستخدام العبوات البلاستيكية والتي حملت ألوان النادي الأخضر والأحمر. ونجح الاتفاق رسميًا في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية في عمل أكبر كلمة بالعبوات البلاستيكية تتكون من إجمالي 5387 عبوة بلاستيكية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمبادرة (اتفقنا ندورها) والتي أطلقها نادي الاتفاق أخيرًا ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية، تم خلالها جمع أكثر من 70 ألف علبة ماء بلاستيكية بمشاركة 100 متطوع بعدد ساعات تجاوزت الـ 5000 ساعة تطوعية طوال البرنامج والمساهمة بتنظيف مسافة 27 كيلو مترًا من شواطئ المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من 50 عائلة في هذه المبادرة ونجحت في المساهمة بإعادة وتدوير أكثر من 1000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية. من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل أن النادي أضاف لقبًا عالميًا جديدًا لرياضة المملكة العربية السعودية في غينيس للأرقام القياسية من خلال جدارية سلام بتشكيل أكبر كلمة من العبوات البلاستيكية، والتي بدأت فكرتها بإطلاق مبادرة (اتفقنا ندورها) للتقليل من نسبة التلوث البلاستيكي في المجتمع من خلال جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها بما يعود بالنفع على المجتمع وحفاظًا على البيئة وتحقيق أهداف التنمية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التدوير. وبيّن المهندس خالد الدبل أن هذا الإنجاز المجتمعي جاء تتويجًا للدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية وملهم الشباب للبذل والعمل من أجل مستقبل الوطن ورفع اسمه في كل المحافل الدولية. وقدم الدبل شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز على دعمه اللامحدود لأندية المنطقة في سبيل تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، ورعايته الدائمة للمبادرات المجتمعية ومتابعته لها، وما حققه الاتفاق اليوم هو جزء من دعمه لنادي الاتفاق، وأكمل الدبل شكره لنائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمه ومساندته الدائمة للأندية الرياضية والمبادرات المجتمعية بالمنطقة. كما رفع الدبل شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على متابعته للنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي في الأندية السعودية، ودعمه الكبير لملف الاتفاق لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية.

بجدارية "سلام" .. الاتفاق ينجح في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-10 حقق نادي الاتفاق لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجح في تنفيذ وتركيب اللوحة الجدارية الفنية التي حملت كلمة (سلام) باللغة العربية وبطول الـ ( 60 ) متر مربع بداخل الملعب الرئيس ( ملعب عبد الله الدبل ) بالنادي باستخدام العبوات البلاستيكية والتي حملت ألوان النادي الأخضر والأحمر.



ونجح الاتفاق رسميًا في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية في عمل أكبر كلمة بالعبوات البلاستيكية تتكون من إجمالي 5387 عبوة بلاستيكية.



ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمبادرة (اتفقنا ندورها) والتي أطلقها نادي الاتفاق أخيرًا ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية، تم خلالها جمع أكثر من 70 ألف علبة ماء بلاستيكية بمشاركة 100 متطوع بعدد ساعات تجاوزت الـ 5000 ساعة تطوعية طوال البرنامج والمساهمة بتنظيف مسافة 27 كيلو مترًا من شواطئ المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من 50 عائلة في هذه المبادرة ونجحت في المساهمة بإعادة وتدوير أكثر من 1000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية.



من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل أن النادي أضاف لقبًا عالميًا جديدًا لرياضة المملكة العربية السعودية في غينيس للأرقام القياسية من خلال جدارية سلام بتشكيل أكبر كلمة من العبوات البلاستيكية، والتي بدأت فكرتها بإطلاق مبادرة (اتفقنا ندورها) للتقليل من نسبة التلوث البلاستيكي في المجتمع من خلال جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها بما يعود بالنفع على المجتمع وحفاظًا على البيئة وتحقيق أهداف التنمية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التدوير.



وبيّن المهندس خالد الدبل أن هذا الإنجاز المجتمعي جاء تتويجًا للدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية وملهم الشباب للبذل والعمل من أجل مستقبل الوطن ورفع اسمه في كل المحافل الدولية.



وقدم الدبل شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز على دعمه اللامحدود لأندية المنطقة في سبيل تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، ورعايته الدائمة للمبادرات المجتمعية ومتابعته لها، وما حققه الاتفاق اليوم هو جزء من دعمه لنادي الاتفاق، وأكمل الدبل شكره لنائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمه ومساندته الدائمة للأندية الرياضية والمبادرات المجتمعية بالمنطقة.



كما رفع الدبل شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على متابعته للنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي في الأندية السعودية، ودعمه الكبير لملف الاتفاق لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 09:50 PM

بجدارية "سلام" .. الاتفاق ينجح في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية بمشاركة 100 متطوع بعدد ساعات تجاوزت الـ 5000





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حقق نادي الاتفاق لقب غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجح في تنفيذ وتركيب اللوحة الجدارية الفنية التي حملت كلمة (سلام) باللغة العربية وبطول الـ ( 60 ) متر مربع بداخل الملعب الرئيس ( ملعب عبد الله الدبل ) بالنادي باستخدام العبوات البلاستيكية والتي حملت ألوان النادي الأخضر والأحمر.



ونجح الاتفاق رسميًا في تسجيل اسمه في غينيس للأرقام القياسية في عمل أكبر كلمة بالعبوات البلاستيكية تتكون من إجمالي 5387 عبوة بلاستيكية.



ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمبادرة (اتفقنا ندورها) والتي أطلقها نادي الاتفاق أخيرًا ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية، تم خلالها جمع أكثر من 70 ألف علبة ماء بلاستيكية بمشاركة 100 متطوع بعدد ساعات تجاوزت الـ 5000 ساعة تطوعية طوال البرنامج والمساهمة بتنظيف مسافة 27 كيلو مترًا من شواطئ المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من 50 عائلة في هذه المبادرة ونجحت في المساهمة بإعادة وتدوير أكثر من 1000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية.



من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل أن النادي أضاف لقبًا عالميًا جديدًا لرياضة المملكة العربية السعودية في غينيس للأرقام القياسية من خلال جدارية سلام بتشكيل أكبر كلمة من العبوات البلاستيكية، والتي بدأت فكرتها بإطلاق مبادرة (اتفقنا ندورها) للتقليل من نسبة التلوث البلاستيكي في المجتمع من خلال جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها بما يعود بالنفع على المجتمع وحفاظًا على البيئة وتحقيق أهداف التنمية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة التدوير.



وبيّن المهندس خالد الدبل أن هذا الإنجاز المجتمعي جاء تتويجًا للدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية وملهم الشباب للبذل والعمل من أجل مستقبل الوطن ورفع اسمه في كل المحافل الدولية.



وقدم الدبل شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز على دعمه اللامحدود لأندية المنطقة في سبيل تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، ورعايته الدائمة للمبادرات المجتمعية ومتابعته لها، وما حققه الاتفاق اليوم هو جزء من دعمه لنادي الاتفاق، وأكمل الدبل شكره لنائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمه ومساندته الدائمة للأندية الرياضية والمبادرات المجتمعية بالمنطقة.



كما رفع الدبل شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على متابعته للنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي في الأندية السعودية، ودعمه الكبير لملف الاتفاق لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية.