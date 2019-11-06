"داء الفيل" يفتك بأرملة مسنة تعيش وحيدة في مبنى متهالك في العرضيات

ناشدت المسؤولين التدخل لعلاجها وإنهاء معاناتها

تعيش الأرملة سهلة محسن العامري، التي يفوق عمرها 75 عاماً، في مبنى متهالك في محافظة العرضيات، حيث تعيش وحيدة، ولا تستطيع الوقوف لنظافة منزلها، وتعاني من تورم لمفاوي "داء الفيل"، وهو من الدرجة الرابعة بالأطراف السفلية، مع وجود تشوهات خطيرة وحجم مفرط.

وقال قريبها عبدالله الشمراني لـ"سبق": "نسعى منذ أكثر من 10 سنوات لعلاجها في مستشفيات منطقة مكة المكرمة، ولم نجد لها قبول لحالتها وكل يوم تزداد سوءاً".

وأضاف "الشمراني": "تغيّر لون جلدها للّون الأسود مع زيادة في السمك والخشونة، ويوجد دائماً على فراشها آثار سوائل ودماء مصدرها هذه الأورام، حيث إنها تعاني من كثرة البكاء، وعدم مقدرتها على النوم، وترفض الطعام".

وتابع "الشمراني": "وزن المريضة يفوق 300 كيلوجرام، حيث إن جميع المستشفيات التي تقدمت إليها رفضت قبول حالتها، وتناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الصحة توفيق الربيعة، في قبولها بمستشفى متخصص لعلاجها".

يُذكر أن المريضة لم تُرْزق بأولاد ولا بنات، وتعيش وحيدة أثقلتها الهموم وتجهش بالبكاء دائماً، وتناشد المسؤولين الوقوف معها وإنهاء معاناة العشر سنوات المؤلمة المليئة بالمعاناة والألم.