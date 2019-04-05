حادث "قطار رمسيس" ينقل "وليد ومحمد" لأداء العمرة ضمن برنامج ضيوف الملك

بعد إنقاذهما 8 أشخاص علقوا في كتلة من النار إثر اصطدام القاطرة برصيف المحطة

لم يدر بخلد الشابين المصريين "وليد مرضي حسن الفقي" و"محمد عبدالرحمن كمال" أن حادث قطار رمسيس بمصر أخيرًا يكون سببًا لاستضافتهما ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة تكريمًا لهما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد أن قاما بإنقاذ 8 أشخاص ممن علقوا في كتلة من النار بسبب اصطدام القاطرة في رصيف المحطة.

وفي التفاصيل، يعمل (وليد ومحمد) في إدارة عربات النوم بمحطة مصر، وأحد أكشاك لبيع المشروبات الساخنة في محطة القطار، حيث روى "وليد الفقي" تفاصيل الحادث قائلاً: كان يوم الأربعاء 12 فبراير مثل أي يوم أبدأ خلاله بتجهيز جراكل الماء التي نستخدمها في عمل الشاي والقهوة، ولم أكن أعلم أن استعمل هذه الجراكل في إنقاذ المحترقين بألسنة النار.

وأضاف : في تمام الساعة (9:25) صباحًا من ذلك اليوم حدث الحادث اصطدام القطارة ( الجرار) الذي كان يسير بسرعة هائلة صاحب ذلك صوت انفجار هز الرصيف وانتشار للدخان الذي يغطي المكان واندلعت النيران بكتلة كبيرة، ليبدأ بعدها الركاب في الهرولة بشكل عشوائي وبشكل مخيف تحول معها الأشخاص لكوم من النار المشتعلة في أجسادهم وملابسهم.

وتابع : لم أشعر ولم أتأخر في إنقاذ من استطيع وأكرمني الله أنا وزميلي محمد عبدالرحمن في حمل جراكل الماء والبطانية لإنقاذ من علق في النار لعلنا ننقذه من الموت والاحتراق . لنبدأ في سكب الماء على عددٍ من الأشخاص المحترقين دون تأخر أو تفكير.

وفي السياق ذاته، قال "محمد كمال": إن المشاعر الإنسانية والدينية كانت الدافع في إنقاذ الأشخاص المحترقين، في تحدٍ كبير للظروف الصعبة التي صاحبت الحادث، ولم نكن نعلم بوجود الكاميرات أو نبحث عن أشياء شخصية، فهلع وألم المصابين أكثر من أن تفكر في أشياء تعود عليك بالنفع كنا نفكر في إنقاذ المصابين من الحريق.

وعن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله باستضافتهما ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة قدما الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، عادين ذلك أكبر تكريم من أعظم شخصية جعلهم يفتخران بذلك، كما تقدما بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الخدمات والاستضافة كما تقدما بالشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين في مصر أسامة بن أحمد نقلي على تسهيل إجراء الموافقة على أداء مناسك العمرة.