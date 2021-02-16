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ألمانيا تحذر طهران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية

تجريها الوكالة الدولية للطاقة

نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في برلين، اليوم الثلاثاء، قوله إن ألمانيا حذرت إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الدبلوماسي الألماني "سيكون من غير المقبول تمامًا إذا عرقلت إيران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع الدبلوماسي: "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه القضية مع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مضيفًا أن إيران بحاجة إلى المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

ألمانيا وكالة الطاقة الذرية

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ألمانيا تحذر طهران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في برلين، اليوم الثلاثاء، قوله إن ألمانيا حذرت إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الدبلوماسي الألماني "سيكون من غير المقبول تمامًا إذا عرقلت إيران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع الدبلوماسي: "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه القضية مع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مضيفًا أن إيران بحاجة إلى المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:12 PM

ألمانيا تحذر طهران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية

تجريها الوكالة الدولية للطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في برلين، اليوم الثلاثاء، قوله إن ألمانيا حذرت إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الدبلوماسي الألماني "سيكون من غير المقبول تمامًا إذا عرقلت إيران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع الدبلوماسي: "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه القضية مع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مضيفًا أن إيران بحاجة إلى المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

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