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"الحريري": لم يعد لدينا وقت.. لبنان ينهار سريعًا

قال: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة

قال سعد الحريري الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "لم يعد لدينا وقت، والبلد ينهار سريعًا ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة".

جاءت تغريدة للحريري في "تويتر" قال فيها: "ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار، ولن أتوقف إلا عند #تشكيل_الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة، ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع".

سعد الحريري الحكومة اللبنانية الجديدة

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"الحريري": لم يعد لدينا وقت.. لبنان ينهار سريعًا
سبق

قال سعد الحريري الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "لم يعد لدينا وقت، والبلد ينهار سريعًا ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة".

جاءت تغريدة للحريري في "تويتر" قال فيها: "ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار، ولن أتوقف إلا عند #تشكيل_الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة، ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
05:57 PM

"الحريري": لم يعد لدينا وقت.. لبنان ينهار سريعًا

قال: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,336

قال سعد الحريري الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "لم يعد لدينا وقت، والبلد ينهار سريعًا ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة".

جاءت تغريدة للحريري في "تويتر" قال فيها: "ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار، ولن أتوقف إلا عند #تشكيل_الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة، ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع".

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