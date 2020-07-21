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مجلة "ذا لانسيت" البريطانية الطبية تشيد بجهود السعودية في مواجهة كورونا

قالت إنها خصصت ميزانية لا محدودة ورفعت سعة العناية المركزة وفتحت "عيادات الحمى"

أشادت مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية الشهيرة بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت المجلة في مقالة لها بعنوان "(كوفيد 19).. الأسوأ لم يأتٍ بعد": إن السعودية خصصت ميزانية لا محدودة، ورفعت سعة أقسام العناية المركزة، وفتحت مئات ما يسمى بـ"عيادات الحمى" (عيادات تطمن)؛ وذلك لضمان وصول مجاني لجميع المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، كما أنها تقوم بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع المستجدات والتطورات الطبية عبر وسائل الاتصال المرئي؛ ليكونوا مواكبين باستمرار لأحدث الاكتشافات في العالم بهذا الخصوص.

وكانت المجلة قد سلطت الضوء على الأوضاع العامة لجائحة كورونا حول العالم، التي -حسبما ذكرته المقالة- لا تزال تأخذ منحى معقدًا ومقلقًا لكثير من مناطق العالم. موضحة أنه على قدر ما بدأت دول أوروبا الغربية بتخفيف القيود في بلدانها إلا أن الجائحة لا تزال في بدايتها عالميًّا، مع أكثر من 160 ألف حالة جديدة يوميًّا منذ 25 يونيو الماضي.

وأشارت إلى تزايد حالات المصابين بفيروس (كوفيد 19) في إفريقيا الجنوبية؛ ما يعني أنه بات للجائحة موطئ قدم قوي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت المجلة أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند سجلت أكثر من 100 ألف حالة جديدة من 26 يونيو حتى 3 يوليو.

وقالت: إن الجائحة تنتشر أيضًا بشكل واسع في روسيا، مشكِّلة حزامًا من العدوى، يمتد عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتعد مجلة "ذا لانسيت" التابعة لدار النشر المرموقة "إلزيفير" واحدة من أعرق المجلات الطبية المتخصصة، وأرقاها في العالم. وقد تأسست المجلة في عام 1823م، ويتابعها حاليًا جمهور كبير، يبلغ نحو مليونَي قارئ مسجلين عبر موقعها الإلكتروني.

وتنشر المجلة أبحاثًا طبية شاملة ومحكمة، ومراجعات علمية وعروضًا لكتب وتقارير علمية، ولها مكاتب تحرير في كل من لندن ونيويورك وبكين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلة "ذا لانسيت" البريطانية الطبية تشيد بجهود السعودية في مواجهة كورونا
سبق

أشادت مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية الشهيرة بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت المجلة في مقالة لها بعنوان "(كوفيد 19).. الأسوأ لم يأتٍ بعد": إن السعودية خصصت ميزانية لا محدودة، ورفعت سعة أقسام العناية المركزة، وفتحت مئات ما يسمى بـ"عيادات الحمى" (عيادات تطمن)؛ وذلك لضمان وصول مجاني لجميع المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، كما أنها تقوم بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع المستجدات والتطورات الطبية عبر وسائل الاتصال المرئي؛ ليكونوا مواكبين باستمرار لأحدث الاكتشافات في العالم بهذا الخصوص.

وكانت المجلة قد سلطت الضوء على الأوضاع العامة لجائحة كورونا حول العالم، التي -حسبما ذكرته المقالة- لا تزال تأخذ منحى معقدًا ومقلقًا لكثير من مناطق العالم. موضحة أنه على قدر ما بدأت دول أوروبا الغربية بتخفيف القيود في بلدانها إلا أن الجائحة لا تزال في بدايتها عالميًّا، مع أكثر من 160 ألف حالة جديدة يوميًّا منذ 25 يونيو الماضي.

وأشارت إلى تزايد حالات المصابين بفيروس (كوفيد 19) في إفريقيا الجنوبية؛ ما يعني أنه بات للجائحة موطئ قدم قوي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت المجلة أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند سجلت أكثر من 100 ألف حالة جديدة من 26 يونيو حتى 3 يوليو.

وقالت: إن الجائحة تنتشر أيضًا بشكل واسع في روسيا، مشكِّلة حزامًا من العدوى، يمتد عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتعد مجلة "ذا لانسيت" التابعة لدار النشر المرموقة "إلزيفير" واحدة من أعرق المجلات الطبية المتخصصة، وأرقاها في العالم. وقد تأسست المجلة في عام 1823م، ويتابعها حاليًا جمهور كبير، يبلغ نحو مليونَي قارئ مسجلين عبر موقعها الإلكتروني.

وتنشر المجلة أبحاثًا طبية شاملة ومحكمة، ومراجعات علمية وعروضًا لكتب وتقارير علمية، ولها مكاتب تحرير في كل من لندن ونيويورك وبكين.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:58 PM

مجلة "ذا لانسيت" البريطانية الطبية تشيد بجهود السعودية في مواجهة كورونا

قالت إنها خصصت ميزانية لا محدودة ورفعت سعة العناية المركزة وفتحت "عيادات الحمى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية الشهيرة بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت المجلة في مقالة لها بعنوان "(كوفيد 19).. الأسوأ لم يأتٍ بعد": إن السعودية خصصت ميزانية لا محدودة، ورفعت سعة أقسام العناية المركزة، وفتحت مئات ما يسمى بـ"عيادات الحمى" (عيادات تطمن)؛ وذلك لضمان وصول مجاني لجميع المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، كما أنها تقوم بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع المستجدات والتطورات الطبية عبر وسائل الاتصال المرئي؛ ليكونوا مواكبين باستمرار لأحدث الاكتشافات في العالم بهذا الخصوص.

وكانت المجلة قد سلطت الضوء على الأوضاع العامة لجائحة كورونا حول العالم، التي -حسبما ذكرته المقالة- لا تزال تأخذ منحى معقدًا ومقلقًا لكثير من مناطق العالم. موضحة أنه على قدر ما بدأت دول أوروبا الغربية بتخفيف القيود في بلدانها إلا أن الجائحة لا تزال في بدايتها عالميًّا، مع أكثر من 160 ألف حالة جديدة يوميًّا منذ 25 يونيو الماضي.

وأشارت إلى تزايد حالات المصابين بفيروس (كوفيد 19) في إفريقيا الجنوبية؛ ما يعني أنه بات للجائحة موطئ قدم قوي في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت المجلة أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند سجلت أكثر من 100 ألف حالة جديدة من 26 يونيو حتى 3 يوليو.

وقالت: إن الجائحة تنتشر أيضًا بشكل واسع في روسيا، مشكِّلة حزامًا من العدوى، يمتد عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتعد مجلة "ذا لانسيت" التابعة لدار النشر المرموقة "إلزيفير" واحدة من أعرق المجلات الطبية المتخصصة، وأرقاها في العالم. وقد تأسست المجلة في عام 1823م، ويتابعها حاليًا جمهور كبير، يبلغ نحو مليونَي قارئ مسجلين عبر موقعها الإلكتروني.

وتنشر المجلة أبحاثًا طبية شاملة ومحكمة، ومراجعات علمية وعروضًا لكتب وتقارير علمية، ولها مكاتب تحرير في كل من لندن ونيويورك وبكين.

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