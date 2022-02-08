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بعد خبر "سبق"... العثور على المقيم البرماوي المفقود بجدة

القراء أخبروا أسرته أنه يرقد بالعناية المركزة بمجمع الملك عبدالله

عُثر على المقيم البرماوي طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني مساء أمس في جدة بعد الخبر الذي نشرته "سبق" وطالبت فيه أسرته من قراء الصحيفة بمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث تواصل عددٌ من القراء بالأرقام المنشورة في الخبر وأخبروا أسرته أنه يرقد بالعناية المركزة بمجمع الملك عبدالله بجدة بعد إحالته من مستشفى الليث؛ حيث تمكنت أسرته من الاطمئنان عليه رغم إصابته بهبوط في الدورة الدموية وقصور في القلب.

وكان طيب قد غادر جدة بعد ظهر السبت الماضي مستقلاً سيارة من موقف كيلو 10 متوجهاً إلى وادي حلي بمحافظة القنفذة، وبعد ذلك انقطعت أخباره حيث كان جواله مغلقًا وأعرب ذووه عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" التي كانت السبب في العثور عليه.

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بعد خبر "سبق"... العثور على المقيم البرماوي المفقود بجدة
سبق

عُثر على المقيم البرماوي طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني مساء أمس في جدة بعد الخبر الذي نشرته "سبق" وطالبت فيه أسرته من قراء الصحيفة بمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث تواصل عددٌ من القراء بالأرقام المنشورة في الخبر وأخبروا أسرته أنه يرقد بالعناية المركزة بمجمع الملك عبدالله بجدة بعد إحالته من مستشفى الليث؛ حيث تمكنت أسرته من الاطمئنان عليه رغم إصابته بهبوط في الدورة الدموية وقصور في القلب.

وكان طيب قد غادر جدة بعد ظهر السبت الماضي مستقلاً سيارة من موقف كيلو 10 متوجهاً إلى وادي حلي بمحافظة القنفذة، وبعد ذلك انقطعت أخباره حيث كان جواله مغلقًا وأعرب ذووه عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" التي كانت السبب في العثور عليه.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
06:17 PM

بعد خبر "سبق"... العثور على المقيم البرماوي المفقود بجدة

القراء أخبروا أسرته أنه يرقد بالعناية المركزة بمجمع الملك عبدالله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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7,021

عُثر على المقيم البرماوي طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني مساء أمس في جدة بعد الخبر الذي نشرته "سبق" وطالبت فيه أسرته من قراء الصحيفة بمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث تواصل عددٌ من القراء بالأرقام المنشورة في الخبر وأخبروا أسرته أنه يرقد بالعناية المركزة بمجمع الملك عبدالله بجدة بعد إحالته من مستشفى الليث؛ حيث تمكنت أسرته من الاطمئنان عليه رغم إصابته بهبوط في الدورة الدموية وقصور في القلب.

وكان طيب قد غادر جدة بعد ظهر السبت الماضي مستقلاً سيارة من موقف كيلو 10 متوجهاً إلى وادي حلي بمحافظة القنفذة، وبعد ذلك انقطعت أخباره حيث كان جواله مغلقًا وأعرب ذووه عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" التي كانت السبب في العثور عليه.

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