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في عملية نادرة.. إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة عمرها 6 أيام بمكة

نجح في إجرائها فريق طبي بمستشفى الولادة باستخدام "الصدر الجراحي"

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة تبلغ من العمر 6 أيام، باستخدام منظار الصدر الجراحي.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن مغربي، أن هذه العملية تُعد من العمليات النادرة؛ حيث تم إرجاع الأمعاء والمعدة والطحال من التجويف الصدري الأيسر، ورتق الفتحة الخلفية الموجودة بالحجاب الحاجز باستخدام منظار الصدر الجراحي.

من جانبه، قال مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي: "برغم ندرة العملية التي تُعد تحديًا كبيرًا للفريق الطبي؛ لكن بفضل الله تكللت بالنجاح وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرجت الحالة بسلام من المستشفى، بعد 6 أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة ممتازة ولله الحمد".

كما ثمّن "المالكي" هذا الإنجاز؛ لافتًا إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال لتقديم خدمات طبية متميزة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وهو ما يجعلها مقصدًا لكثير من المرضى.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في عملية نادرة.. إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة عمرها 6 أيام بمكة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة تبلغ من العمر 6 أيام، باستخدام منظار الصدر الجراحي.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن مغربي، أن هذه العملية تُعد من العمليات النادرة؛ حيث تم إرجاع الأمعاء والمعدة والطحال من التجويف الصدري الأيسر، ورتق الفتحة الخلفية الموجودة بالحجاب الحاجز باستخدام منظار الصدر الجراحي.

من جانبه، قال مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي: "برغم ندرة العملية التي تُعد تحديًا كبيرًا للفريق الطبي؛ لكن بفضل الله تكللت بالنجاح وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرجت الحالة بسلام من المستشفى، بعد 6 أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة ممتازة ولله الحمد".

كما ثمّن "المالكي" هذا الإنجاز؛ لافتًا إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال لتقديم خدمات طبية متميزة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وهو ما يجعلها مقصدًا لكثير من المرضى.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:03 PM

في عملية نادرة.. إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة عمرها 6 أيام بمكة

نجح في إجرائها فريق طبي بمستشفى الولادة باستخدام "الصدر الجراحي"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في إصلاح فتق بالحجاب الحاجز لطفلة تبلغ من العمر 6 أيام، باستخدام منظار الصدر الجراحي.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن مغربي، أن هذه العملية تُعد من العمليات النادرة؛ حيث تم إرجاع الأمعاء والمعدة والطحال من التجويف الصدري الأيسر، ورتق الفتحة الخلفية الموجودة بالحجاب الحاجز باستخدام منظار الصدر الجراحي.

من جانبه، قال مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي: "برغم ندرة العملية التي تُعد تحديًا كبيرًا للفريق الطبي؛ لكن بفضل الله تكللت بالنجاح وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرجت الحالة بسلام من المستشفى، بعد 6 أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة ممتازة ولله الحمد".

كما ثمّن "المالكي" هذا الإنجاز؛ لافتًا إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال لتقديم خدمات طبية متميزة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وهو ما يجعلها مقصدًا لكثير من المرضى.

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