اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي بين "الموارد والتنمية" و"جامعة نورة"

"السيالي": لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء أمس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين في مجالات البحوث والتدريب وتبادل الخبرات والتطوع بين أعضاء الكلية ومنسوبي الوزارة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جيهان الرضي، بحضور مديرة المسؤولية المجتمعية بالفرع عفاف الرويشد، على التعاون بين الطرفين في الاستعانة بالكادر التعليمي من الكلية؛ لتقديم برنامج تدريبي متكامل وورش العمل للكادر الاجتماعي في فروع الوزارة، وفتح المجال لهم للتطوع، واستقبال طالبات الكلية المتدربات، وتوجيههن لفروع الوزارة حسب الاحتياج، بالإضافة إلى مشاركة الكلية في دراسة أو اعتماد المقترحات الجديدة الخاصة بإنشاء المراكز الاستشارية والاجتماعية في منطقة الرياض، وتقديم البحوث والدراسات الاجتماعية والبيئية والجغرافية لفرع الوزارة عند الاحتياج.

وأشار "السيالي" إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يتطلع من خلالها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين والكادر العامل معهم.