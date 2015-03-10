النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي بين "الموارد والتنمية" و"جامعة نورة"

"السيالي": لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء أمس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين في مجالات البحوث والتدريب وتبادل الخبرات والتطوع بين أعضاء الكلية ومنسوبي الوزارة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جيهان الرضي، بحضور مديرة المسؤولية المجتمعية بالفرع عفاف الرويشد، على التعاون بين الطرفين في الاستعانة بالكادر التعليمي من الكلية؛ لتقديم برنامج تدريبي متكامل وورش العمل للكادر الاجتماعي في فروع الوزارة، وفتح المجال لهم للتطوع، واستقبال طالبات الكلية المتدربات، وتوجيههن لفروع الوزارة حسب الاحتياج، بالإضافة إلى مشاركة الكلية في دراسة أو اعتماد المقترحات الجديدة الخاصة بإنشاء المراكز الاستشارية والاجتماعية في منطقة الرياض، وتقديم البحوث والدراسات الاجتماعية والبيئية والجغرافية لفرع الوزارة عند الاحتياج.

وأشار "السيالي" إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يتطلع من خلالها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين والكادر العامل معهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جامعة الأميرة نورة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي بين "الموارد والتنمية" و"جامعة نورة"
سبق

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء أمس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين في مجالات البحوث والتدريب وتبادل الخبرات والتطوع بين أعضاء الكلية ومنسوبي الوزارة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جيهان الرضي، بحضور مديرة المسؤولية المجتمعية بالفرع عفاف الرويشد، على التعاون بين الطرفين في الاستعانة بالكادر التعليمي من الكلية؛ لتقديم برنامج تدريبي متكامل وورش العمل للكادر الاجتماعي في فروع الوزارة، وفتح المجال لهم للتطوع، واستقبال طالبات الكلية المتدربات، وتوجيههن لفروع الوزارة حسب الاحتياج، بالإضافة إلى مشاركة الكلية في دراسة أو اعتماد المقترحات الجديدة الخاصة بإنشاء المراكز الاستشارية والاجتماعية في منطقة الرياض، وتقديم البحوث والدراسات الاجتماعية والبيئية والجغرافية لفرع الوزارة عند الاحتياج.

وأشار "السيالي" إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يتطلع من خلالها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين والكادر العامل معهم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
07:55 PM

اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي بين "الموارد والتنمية" و"جامعة نورة"

"السيالي": لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
163

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء أمس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين في مجالات البحوث والتدريب وتبادل الخبرات والتطوع بين أعضاء الكلية ومنسوبي الوزارة.

ونصّت الاتفاقية التي وقّعها مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جيهان الرضي، بحضور مديرة المسؤولية المجتمعية بالفرع عفاف الرويشد، على التعاون بين الطرفين في الاستعانة بالكادر التعليمي من الكلية؛ لتقديم برنامج تدريبي متكامل وورش العمل للكادر الاجتماعي في فروع الوزارة، وفتح المجال لهم للتطوع، واستقبال طالبات الكلية المتدربات، وتوجيههن لفروع الوزارة حسب الاحتياج، بالإضافة إلى مشاركة الكلية في دراسة أو اعتماد المقترحات الجديدة الخاصة بإنشاء المراكز الاستشارية والاجتماعية في منطقة الرياض، وتقديم البحوث والدراسات الاجتماعية والبيئية والجغرافية لفرع الوزارة عند الاحتياج.

وأشار "السيالي" إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يتطلع من خلالها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين والكادر العامل معهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة