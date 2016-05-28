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قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُرسي العارضة الرئيسية لـ"سفينة جلالة الملك سعود"

‬ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت الأمريكية

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي, بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق التي أطلق عليھا رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك سعود"، وذلك ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

حضر الحفل عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأتاوا, وعدد من كبار الشخصيات من البحرية الأمريكية وشركة لوكھيد مارتن وشركة فينكانتيري.

وبھذه المناسبة ألقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية كلمةً أعرب فيھا عـن سروره بھذا الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع (سفينة جلالة الملك سعود)، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عھده الأمين، وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظھم الله-.

يذكر أن مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية الذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام؛ إذْ ستسھم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة.

وتعد سفن المشروع إضافة مھمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لما تملكه من أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية المختلفة ضد الأهداف الجوية, السطحية وتحت السطحية.

ويتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي, كما سيسھم هذا المشروع في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية وذلك تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان سمو ولي العهد، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م،ما سيعزز من إمكانيات الشركات الوطنية ،كما سيخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، بمـا يرفـع إسـھام المواطنين السعوديين في هذه الصناعة الحيوية.

القوات البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُرسي العارضة الرئيسية لـ"سفينة جلالة الملك سعود"
سبق

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي, بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق التي أطلق عليھا رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك سعود"، وذلك ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

حضر الحفل عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأتاوا, وعدد من كبار الشخصيات من البحرية الأمريكية وشركة لوكھيد مارتن وشركة فينكانتيري.

وبھذه المناسبة ألقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية كلمةً أعرب فيھا عـن سروره بھذا الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع (سفينة جلالة الملك سعود)، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عھده الأمين، وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظھم الله-.

يذكر أن مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية الذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام؛ إذْ ستسھم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة.

وتعد سفن المشروع إضافة مھمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لما تملكه من أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية المختلفة ضد الأهداف الجوية, السطحية وتحت السطحية.

ويتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي, كما سيسھم هذا المشروع في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية وذلك تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان سمو ولي العهد، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م،ما سيعزز من إمكانيات الشركات الوطنية ،كما سيخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، بمـا يرفـع إسـھام المواطنين السعوديين في هذه الصناعة الحيوية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:10 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:12 AM

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُرسي العارضة الرئيسية لـ"سفينة جلالة الملك سعود"

‬ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي, بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق التي أطلق عليھا رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك سعود"، وذلك ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

حضر الحفل عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأتاوا, وعدد من كبار الشخصيات من البحرية الأمريكية وشركة لوكھيد مارتن وشركة فينكانتيري.

وبھذه المناسبة ألقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية كلمةً أعرب فيھا عـن سروره بھذا الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع (سفينة جلالة الملك سعود)، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عھده الأمين، وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظھم الله-.

يذكر أن مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية الذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام؛ إذْ ستسھم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة.

وتعد سفن المشروع إضافة مھمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لما تملكه من أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية المختلفة ضد الأهداف الجوية, السطحية وتحت السطحية.

ويتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي, كما سيسھم هذا المشروع في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية وذلك تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان سمو ولي العهد، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030م،ما سيعزز من إمكانيات الشركات الوطنية ،كما سيخلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، بمـا يرفـع إسـھام المواطنين السعوديين في هذه الصناعة الحيوية.

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