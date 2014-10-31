النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ساعات من الاتفاق عليها.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة الرابعة

الطرفان يتبادلان القصف والاتهامات

اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض مرة أخرى بقصف مناطق سكنية، اليوم (السبت) في تحدٍ لاتفاق لتجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين في إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي وما حوله.

وأبلغ الجانبان عن قصف خلال ساعات من الاتفاق الأخير (الرابع) لنزع فتيل الصراع، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت خدمة الطوارئ والإنقاذ في "ناجورنو كاراباخ"، أن السوق المركزي في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في الإقليم، تعرض للنيران وأن أجزاءً كبيرة منه احترقت.

من ناحيته، أشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إلى أن عددًا من المدنيين أصيبوا في هجمات على مدينة شوشي الإستراتيجية على بعد 15 كيلومترًا جنوبي ستيباناكيرت.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية كلا الاتهامات، وبينت أن مناطق ترتر وأغدام وأغجابيدي تعرضت لقصف مدفعي، وكذلك قوبادلي، وهي بلدة تقع بين الإقليم والحدود الإيرانية التي استعادتها القوات الأذربيجانية هذا الأسبوع.

و"ناجورنو كاراباخ" معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكن يسكنها ويسيطر عليها الأرمن العرقيون، وقتل نحو 30 ألف شخص في حرب 1991-1994 في المنطقة.

وفشلت ثلاث اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار في وقف القتال، كان أحدثها بوساطة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد الماضي.

أذربيجان أرمينيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد ساعات من الاتفاق عليها.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة الرابعة
سبق

اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض مرة أخرى بقصف مناطق سكنية، اليوم (السبت) في تحدٍ لاتفاق لتجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين في إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي وما حوله.

وأبلغ الجانبان عن قصف خلال ساعات من الاتفاق الأخير (الرابع) لنزع فتيل الصراع، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت خدمة الطوارئ والإنقاذ في "ناجورنو كاراباخ"، أن السوق المركزي في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في الإقليم، تعرض للنيران وأن أجزاءً كبيرة منه احترقت.

من ناحيته، أشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إلى أن عددًا من المدنيين أصيبوا في هجمات على مدينة شوشي الإستراتيجية على بعد 15 كيلومترًا جنوبي ستيباناكيرت.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية كلا الاتهامات، وبينت أن مناطق ترتر وأغدام وأغجابيدي تعرضت لقصف مدفعي، وكذلك قوبادلي، وهي بلدة تقع بين الإقليم والحدود الإيرانية التي استعادتها القوات الأذربيجانية هذا الأسبوع.

و"ناجورنو كاراباخ" معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكن يسكنها ويسيطر عليها الأرمن العرقيون، وقتل نحو 30 ألف شخص في حرب 1991-1994 في المنطقة.

وفشلت ثلاث اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار في وقف القتال، كان أحدثها بوساطة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد الماضي.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
08:41 PM

بعد ساعات من الاتفاق عليها.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة الرابعة

الطرفان يتبادلان القصف والاتهامات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
244

اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض مرة أخرى بقصف مناطق سكنية، اليوم (السبت) في تحدٍ لاتفاق لتجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين في إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي وما حوله.

وأبلغ الجانبان عن قصف خلال ساعات من الاتفاق الأخير (الرابع) لنزع فتيل الصراع، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت خدمة الطوارئ والإنقاذ في "ناجورنو كاراباخ"، أن السوق المركزي في ستيباناكيرت، أكبر مدينة في الإقليم، تعرض للنيران وأن أجزاءً كبيرة منه احترقت.

من ناحيته، أشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إلى أن عددًا من المدنيين أصيبوا في هجمات على مدينة شوشي الإستراتيجية على بعد 15 كيلومترًا جنوبي ستيباناكيرت.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية كلا الاتهامات، وبينت أن مناطق ترتر وأغدام وأغجابيدي تعرضت لقصف مدفعي، وكذلك قوبادلي، وهي بلدة تقع بين الإقليم والحدود الإيرانية التي استعادتها القوات الأذربيجانية هذا الأسبوع.

و"ناجورنو كاراباخ" معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكن يسكنها ويسيطر عليها الأرمن العرقيون، وقتل نحو 30 ألف شخص في حرب 1991-1994 في المنطقة.

وفشلت ثلاث اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار في وقف القتال، كان أحدثها بوساطة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,400
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,788
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,869

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة