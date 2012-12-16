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بأمر محكمة هولندية.. إزالة منشورات تشبه قيود كورونا بالهولوكوست

أمرت محكمة هولندية نائبًا في البرلمان بإزالة منشورات كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شّبه فيها القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بالهولوكوست، طبقاً لـ"بي بي سي".
تيري بوديت، زعيم حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية"، كتب في تغريدات على موقع تويتر أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح هم "اليهود المعاصرون"، وأن الذين يتجاهلون تهميش غير الملقحين بمثابة "النازيين الجدد".
وقد أدت منشورات السياسي الهولندي إلى اتخاذ ناجين من الهولوكوست خطوات قانونية ضده.
وأصدرت محكمة تعليمات للنائب بإزالة المنشورات خلال 48 ساعة، أو دفع غرامة يومية قدرها 25 ألف يورو، وأشار القاضي الذي أصدر القرار إلى أن ما كتبه النائب فيه "إهانة لضحايا النازية وأقاربهم".

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بأمر محكمة هولندية.. إزالة منشورات تشبه قيود كورونا بالهولوكوست
سبق

أمرت محكمة هولندية نائبًا في البرلمان بإزالة منشورات كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شّبه فيها القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بالهولوكوست، طبقاً لـ"بي بي سي".
تيري بوديت، زعيم حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية"، كتب في تغريدات على موقع تويتر أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح هم "اليهود المعاصرون"، وأن الذين يتجاهلون تهميش غير الملقحين بمثابة "النازيين الجدد".
وقد أدت منشورات السياسي الهولندي إلى اتخاذ ناجين من الهولوكوست خطوات قانونية ضده.
وأصدرت محكمة تعليمات للنائب بإزالة المنشورات خلال 48 ساعة، أو دفع غرامة يومية قدرها 25 ألف يورو، وأشار القاضي الذي أصدر القرار إلى أن ما كتبه النائب فيه "إهانة لضحايا النازية وأقاربهم".

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
05:51 PM

بأمر محكمة هولندية.. إزالة منشورات تشبه قيود كورونا بالهولوكوست

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت محكمة هولندية نائبًا في البرلمان بإزالة منشورات كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شّبه فيها القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بالهولوكوست، طبقاً لـ"بي بي سي".
تيري بوديت، زعيم حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية"، كتب في تغريدات على موقع تويتر أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح هم "اليهود المعاصرون"، وأن الذين يتجاهلون تهميش غير الملقحين بمثابة "النازيين الجدد".
وقد أدت منشورات السياسي الهولندي إلى اتخاذ ناجين من الهولوكوست خطوات قانونية ضده.
وأصدرت محكمة تعليمات للنائب بإزالة المنشورات خلال 48 ساعة، أو دفع غرامة يومية قدرها 25 ألف يورو، وأشار القاضي الذي أصدر القرار إلى أن ما كتبه النائب فيه "إهانة لضحايا النازية وأقاربهم".

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