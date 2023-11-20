"911" ينبّه: تدنٍ في الرؤية على طرق الطائف والرياض والباحة

نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.
ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.
ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.911 مركز العمليات الأمنية
نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.
ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.
ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.