في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت

في السادس من رمضان الموافق الخامس من شهر أبريل وقبل 64 عاماً

تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.