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في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت

في السادس من رمضان الموافق الخامس من شهر أبريل وقبل 64 عاماً

تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت
سبق

تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:50 AM

في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت

في السادس من رمضان الموافق الخامس من شهر أبريل وقبل 64 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.

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