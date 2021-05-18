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وفاة "الغانم" مخرج "طاش ما طاش"

ترك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية

توفي اليوم المخرج التلفزيوني المعروف، عبدالخالق الغانم، بعد معاناة مع المرض.

ويتمتع "الغانم" الذي توفي اليوم وهو في بداية عقده السابع، برصيد كبير من المسلسلات، من أشهرها مسلسل "طاش ماطاش".
ومن أعمال الفقيد:

• سناب شاف 2017

شد بلد 2016

مسرحية كشكول كو 2014

من الآخر 2012

يا تصيب يا تخيب 2012

سكتم بكتم (2010)

شعبان في رمضان (2009)

حارتنا حلوة (2008)

طاش ما طاش 15 (2007)

طاش ما طاش 14 (2006)

مجاديف الأمل (2005)

طاش ما طاش 13 (2005)

طاش ما طاش 12 (2004)

بيتنا الكبير (2003)

طاش ما طاش 11 (2003)

شوية ملح (2002)

طاش ما طاش 10 (2002)

طاش ما طاش 9 (2001)

طاش ما طاش 8 (2000)

الطيور (2000)

طاش ما طاش 7 (1999)

طاش ما طاش 6 (1998)

طاش ما طاش 5 (1997)

طاش ما طاش 4 (1996)

طاش ما طاش 3 (1995)

الخراش (1994)

مسلسل الانتظار [د] (1993)

رحلة صيد (1992)

ونعى الفنان ناصر القصبي، اليوم، المخرج "الغانم"، والذي غيبه الموت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال "القصبي" عبر حسابه في "تويتر": فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز عبدالخالق الغانم. ‏موجع كثيراً فقدك يابو "وفي" لي ولكل من عرفك واقترب منك. رحمة الله عليك".

وأضاف: "وعزائي إلى وفي الغانم وأخوانه ووالدته، والله يصبركم على فراقه المؤلم".

المخرج التلفزيوني عبدالخالق الغانم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة "الغانم" مخرج "طاش ما طاش"
سبق

توفي اليوم المخرج التلفزيوني المعروف، عبدالخالق الغانم، بعد معاناة مع المرض.

ويتمتع "الغانم" الذي توفي اليوم وهو في بداية عقده السابع، برصيد كبير من المسلسلات، من أشهرها مسلسل "طاش ماطاش".
ومن أعمال الفقيد:

• سناب شاف 2017

شد بلد 2016

مسرحية كشكول كو 2014

من الآخر 2012

يا تصيب يا تخيب 2012

سكتم بكتم (2010)

شعبان في رمضان (2009)

حارتنا حلوة (2008)

طاش ما طاش 15 (2007)

طاش ما طاش 14 (2006)

مجاديف الأمل (2005)

طاش ما طاش 13 (2005)

طاش ما طاش 12 (2004)

بيتنا الكبير (2003)

طاش ما طاش 11 (2003)

شوية ملح (2002)

طاش ما طاش 10 (2002)

طاش ما طاش 9 (2001)

طاش ما طاش 8 (2000)

الطيور (2000)

طاش ما طاش 7 (1999)

طاش ما طاش 6 (1998)

طاش ما طاش 5 (1997)

طاش ما طاش 4 (1996)

طاش ما طاش 3 (1995)

الخراش (1994)

مسلسل الانتظار [د] (1993)

رحلة صيد (1992)

ونعى الفنان ناصر القصبي، اليوم، المخرج "الغانم"، والذي غيبه الموت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال "القصبي" عبر حسابه في "تويتر": فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز عبدالخالق الغانم. ‏موجع كثيراً فقدك يابو "وفي" لي ولكل من عرفك واقترب منك. رحمة الله عليك".

وأضاف: "وعزائي إلى وفي الغانم وأخوانه ووالدته، والله يصبركم على فراقه المؤلم".

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
05:56 PM
اخر تعديل
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:47 AM

وفاة "الغانم" مخرج "طاش ما طاش"

ترك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
25
37,286

توفي اليوم المخرج التلفزيوني المعروف، عبدالخالق الغانم، بعد معاناة مع المرض.

ويتمتع "الغانم" الذي توفي اليوم وهو في بداية عقده السابع، برصيد كبير من المسلسلات، من أشهرها مسلسل "طاش ماطاش".
ومن أعمال الفقيد:

• سناب شاف 2017

شد بلد 2016

مسرحية كشكول كو 2014

من الآخر 2012

يا تصيب يا تخيب 2012

سكتم بكتم (2010)

شعبان في رمضان (2009)

حارتنا حلوة (2008)

طاش ما طاش 15 (2007)

طاش ما طاش 14 (2006)

مجاديف الأمل (2005)

طاش ما طاش 13 (2005)

طاش ما طاش 12 (2004)

بيتنا الكبير (2003)

طاش ما طاش 11 (2003)

شوية ملح (2002)

طاش ما طاش 10 (2002)

طاش ما طاش 9 (2001)

طاش ما طاش 8 (2000)

الطيور (2000)

طاش ما طاش 7 (1999)

طاش ما طاش 6 (1998)

طاش ما طاش 5 (1997)

طاش ما طاش 4 (1996)

طاش ما طاش 3 (1995)

الخراش (1994)

مسلسل الانتظار [د] (1993)

رحلة صيد (1992)

ونعى الفنان ناصر القصبي، اليوم، المخرج "الغانم"، والذي غيبه الموت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال "القصبي" عبر حسابه في "تويتر": فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز عبدالخالق الغانم. ‏موجع كثيراً فقدك يابو "وفي" لي ولكل من عرفك واقترب منك. رحمة الله عليك".

وأضاف: "وعزائي إلى وفي الغانم وأخوانه ووالدته، والله يصبركم على فراقه المؤلم".

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