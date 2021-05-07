تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.