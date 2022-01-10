"الصحة الخليجي" يقيس أثر حملة "عينك على أكلي" على الأطفال

المجلس أطلقها مؤخرًا.. ومشاهدات الفيديوهات تجاوزت 5 ملايين

قام مجلس الصحة الخليجي بقياس الأثر لحملة (عينك على أكلي) من خلال فريق علمي متخصص، التي أُطلقت مؤخرًا بهدف تعزيز صحة الطفل الخليجي من خلال تجنُّب السكريات؛ إذ كانت الفئة المستهدفة من عمر سنتين إلى تسع سنوات مع أولياء أمورهم.

وقدَّمت الحملة منتجات عدة، منها فيديو رسالة من أطفال الخليج، وفيلم رحلة السكريات، ودليل الوصفات الصحية، وفيديوهات الخضار والفواكه، وفيديوهات تجارب الآباء والأمهات، وتجربة أب، إضافة إلى العديد من منشورات الإنفوجرافيك. وكان إجمالي من شاهد الفيديوهات خمسة ملايين، بإجمالي تفاعُل 22 ألفًا.

وكان لقياس الأثر منهجية مُعيْنة، قامت على تقييم ذاتي بأداة مبنية على مقاييس محكمة، شملت 956 من أولياء الأمور، و1310 من الأطفال، إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة، شملت 10 من أولياء الأمور، و5 أطفال، إضافة لتحليل تعليقات الردود في وسائل التواصل الاجتماعي، منها 404 في تويتر، و19 من الانستجرام، و208 من التيك توك.

واستطاعت حملة "عينك على أكلي"، التي قدمها مجلس الصحة الخليجي ممثلاً بإدارة الصحة العامة، التأثير الإيجابي بمتوسط ما نسبته 31 % على قناعات ومعارف وسلوكيات وقدرات أولياء الأمور والأطفال؛ إذ كانت نسبة التأثير 4 % لتقدير فوائد تجنُّب الأطفال السكريات على الجسم، و32 % لتأثير معرفة كمية السكر المسموح بها للأطفال، والأطعمة المحتوية عليها، و29 % تأثرت بمعرفة البدائل الصحية وطرق إعدادها، و31 % تأثرت بإكساب الأطفال مهارات الاشتراك في إعداد الأغذية الصحية، و56 % تأثرت بتطبيق أدوات مراقبة الذات لتجنُّب الأطفال السكريات، ومعدل 43 % قامت بتبني نظام غذائي، لا تتجاوز فيه كمية السكريات الكمية المسموح بها، و19 % استطاعت أن تمتلك الثقة في القدرة على تحسين صحة الأطفال.

ومن ضمن الآثار الإيجابية التي رُصدت من تجارب المشاركين: توقَّف أُمٍّ عن شراء الكورنفليكس المُحلَّى، وقيام طفل بسؤال أمه بشكل دائم عما إذا كان المشروب يحتوي على سكر مضاف، ومعلمة استبدلت الحلويات بالفواكه مكافأة لطالباتها.

ومن ضمن ما سعت له الحملة لتعظيم الأثر قيامها بالتركيز على قنوات التواصل الأكثر استخدامًا، وتطبيق أنشطة تشاركية كالتحديات، وإتاحة الوصول لمختصي التغذية، وإبراز تجارب محلية ناجحة، وتحسين الحبكة الدرامية لمحتويات الأطفال.

الجدير بالذكر أن مجلس الصحة الخليجي أطلق حملته "عينك على أكلي"، التي تتحدث بلسان الأطفال لوالديهم؛ إذ تتضمن الحملة سلسلة من المنتجات التوعوية التي تهدف لرفع الوعي عند كل عائلة؛ لمساعدتهم وتمكينهم من تقديم خيارات طعام صحي ولذيذ لأطفالهم؛ إذ إن زيادة السكريات تؤثر في الجهاز المناعي للأطفال، وتجعلهم أكثر عرضة لأمراض السمنة، وتسوس الأسنان، وتؤدي لسوء التحصيل الدراسي.

وتعتبر هذه الحملة الحملة الثانية من سلسلة حملات لك وللحياة، التي أُطلقت منذ بداية عام 2021، وتستهدف جميع أفراد المجتمع.