النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى

تدمير مخزن أسلحة للميليشيا في صرواح

كسر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.

وبيّن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات معادية، وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى
سبق

كسر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.

وبيّن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات معادية، وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
08:15 PM

الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب ويُكبِّدهم قتلى وجرحى

تدمير مخزن أسلحة للميليشيا في صرواح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,642

كسر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزنًا للأسلحة تابعًا للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.

وبيّن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات معادية، وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة