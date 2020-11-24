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"جوجل" تختبر تطبيقًا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية

سيتعرف على آراء المستخدمين السلبية عند شرائهم المنتجات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا تطبيقًا جديدًا أطلقت عليه اسم "تاسك ميت"، الذي يمكنه التعرف على التسجيلات الصوتية لمستخدميه.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم أرينا" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد لا يزال في مرحلة "التجريب" المغلقة على عدد محدود من المستخدمين.

ويشبه التطبيق الجديد "تاسك ميت" من جوجل تطبيق "جوجل أوبينيون ريواردز" للمكافآت.

سيمكن من خلال التطبيق الجديد من جوجل، أن تتعرف على آراء المستخدمين السلبية عند شرائهم عددًا من المنتجات، معتمدة على البيانات المقدمة من تطبيقات تابعة لها مثل بريد "جيميل" ومساعد جوجل الذكي ويوتيوب.

وسيمكن للتطبيق التعرف على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، التي تتضمن آراء حول المنتجات التي اشتروها.

كما ستُمكّن المستخدمين من تسجيل آرائهم حول تلك المنتجات، مقابل الحصول على مكافآت معينة مثل الوصول إلى بعض التطبيقات مدفوعة الأجر عبر متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

وترغب جوجل من هذا التطبيق في تقديم خدمة أكثر تعمقًا إلى أصحاب الأعمال حول آراء المستخدمين في منتجاتهم.

ولكن يبدو أن تلك التقنية تثير جدلًا كبيرًا حول خصوصية مستخدمي تطبيقات جوجل وأحقيتها في الاستماع إلى تسجيلاتهم الصوتية.

وتتعرف تقنية تطبيق "تاسك ميت" حتى الآن على الترجمات للغات الإنجليزية والهندية، وتسعى جوجل لأن تُمدها بلغات أخرى حتى تصل إلى العربية.

شركة جوجل الأمريكية تاسك ميت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تختبر تطبيقًا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا تطبيقًا جديدًا أطلقت عليه اسم "تاسك ميت"، الذي يمكنه التعرف على التسجيلات الصوتية لمستخدميه.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم أرينا" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد لا يزال في مرحلة "التجريب" المغلقة على عدد محدود من المستخدمين.

ويشبه التطبيق الجديد "تاسك ميت" من جوجل تطبيق "جوجل أوبينيون ريواردز" للمكافآت.

سيمكن من خلال التطبيق الجديد من جوجل، أن تتعرف على آراء المستخدمين السلبية عند شرائهم عددًا من المنتجات، معتمدة على البيانات المقدمة من تطبيقات تابعة لها مثل بريد "جيميل" ومساعد جوجل الذكي ويوتيوب.

وسيمكن للتطبيق التعرف على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، التي تتضمن آراء حول المنتجات التي اشتروها.

كما ستُمكّن المستخدمين من تسجيل آرائهم حول تلك المنتجات، مقابل الحصول على مكافآت معينة مثل الوصول إلى بعض التطبيقات مدفوعة الأجر عبر متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

وترغب جوجل من هذا التطبيق في تقديم خدمة أكثر تعمقًا إلى أصحاب الأعمال حول آراء المستخدمين في منتجاتهم.

ولكن يبدو أن تلك التقنية تثير جدلًا كبيرًا حول خصوصية مستخدمي تطبيقات جوجل وأحقيتها في الاستماع إلى تسجيلاتهم الصوتية.

وتتعرف تقنية تطبيق "تاسك ميت" حتى الآن على الترجمات للغات الإنجليزية والهندية، وتسعى جوجل لأن تُمدها بلغات أخرى حتى تصل إلى العربية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:52 AM

"جوجل" تختبر تطبيقًا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية

سيتعرف على آراء المستخدمين السلبية عند شرائهم المنتجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليًا تطبيقًا جديدًا أطلقت عليه اسم "تاسك ميت"، الذي يمكنه التعرف على التسجيلات الصوتية لمستخدميه.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم أرينا" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد لا يزال في مرحلة "التجريب" المغلقة على عدد محدود من المستخدمين.

ويشبه التطبيق الجديد "تاسك ميت" من جوجل تطبيق "جوجل أوبينيون ريواردز" للمكافآت.

سيمكن من خلال التطبيق الجديد من جوجل، أن تتعرف على آراء المستخدمين السلبية عند شرائهم عددًا من المنتجات، معتمدة على البيانات المقدمة من تطبيقات تابعة لها مثل بريد "جيميل" ومساعد جوجل الذكي ويوتيوب.

وسيمكن للتطبيق التعرف على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، التي تتضمن آراء حول المنتجات التي اشتروها.

كما ستُمكّن المستخدمين من تسجيل آرائهم حول تلك المنتجات، مقابل الحصول على مكافآت معينة مثل الوصول إلى بعض التطبيقات مدفوعة الأجر عبر متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

وترغب جوجل من هذا التطبيق في تقديم خدمة أكثر تعمقًا إلى أصحاب الأعمال حول آراء المستخدمين في منتجاتهم.

ولكن يبدو أن تلك التقنية تثير جدلًا كبيرًا حول خصوصية مستخدمي تطبيقات جوجل وأحقيتها في الاستماع إلى تسجيلاتهم الصوتية.

وتتعرف تقنية تطبيق "تاسك ميت" حتى الآن على الترجمات للغات الإنجليزية والهندية، وتسعى جوجل لأن تُمدها بلغات أخرى حتى تصل إلى العربية.

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