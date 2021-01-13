الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الباطن.. والأخير يعلن جاهزيته للمواجهة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي؛ تحضيرًا لمواجهة ضيفه فريق الباطن ضمن مواجهات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية؛ ومنها تمارين سرعات تنافسية بين اللاعبين، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعدادًا لمواجهة الباطن عند الساعة 5:45 من مساء يوم غد الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

في المقابل اختتم الفريق الأول لنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الاتفاق في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الخميس.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الأربعاء على الملعب الرئيسي لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

بدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب، طبق من خلالها الكابتن خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.