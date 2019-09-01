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شاهد حافلات نقل طالبات تجوب الباحة دون لوحات.. كيف نبلغ عن مخالفة؟

"الباصات المجهولة" تثير حالة من القلق بين الأهالي تزامنًا مع أول يوم دراسي

فوجئ قائدو المركبات وأولياء أمور الطالبات بالباحة، اليوم الأحد، مع انطلاق العام الدراسي، بحافلات نقل الطالبات وهي تجوب الشوارع دون لوحات تسجيل مرورية؛ متسائلين عن السبب وراء هذه المخالفة، وهل هي بذلك تُعَد مجهولة؟

وقال عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" في عدة مواقع بتهامة وسراة الباحة: "فوجئنا بحافلات النقل المدرسي وهي تنقل بناتنا للمدارس اليوم دون لوحات مرورية رسمية، كيف نستطيع الرجوع للحافلة وقائدها عن طريقها في حال الحاجة لا سمح الله؟ وكيف نأمن على بناتنا بالنقل بهذه الصورة؟".

وأضاف عدد من قائدي المركبات: شاهدنا العديد من الحافلات اليوم بمنطقة الباحة دون لوحات تسجيل رسمية؛ فكيف سيتم الإبلاغ عن حافلة مخالفة؟ وكيف نتعامل لو حدث حادث مروري مع إحدى هذه الحافلات المجهولة؟ وكيف ستقيد ذلك دوريات وإدارة المرور؟
وتابعوا: إذا كان النظام لم يستثنِ مركبات دوريات المرور الرسمية والدوريات الأمنية والجيش أو الهلال الأحمر ومركبات نقل الموتى؛ فهل يستثني شركة متعاقدة لنقل فلذات أكبادنا وتضم بذلك أسطولًا كبيرًا من الحافلات؟

عرضت "سبق" التساؤل على العميد حسين آل مبارك مدير مرور الباحة، الذي أكد أن الحافلات بطاقات جمركية، وأنه جار إصدار لوحات، وقد تم الانتهاء من مجموعة منها، ولأن العدد كبير جاوز 500 حافلة؛ فإن إصدار اللوحات على قدَم وساق، وسيتم الانتهاء منها اليوم بإذن الله.

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شاهد حافلات نقل طالبات تجوب الباحة دون لوحات.. كيف نبلغ عن مخالفة؟
سبق

فوجئ قائدو المركبات وأولياء أمور الطالبات بالباحة، اليوم الأحد، مع انطلاق العام الدراسي، بحافلات نقل الطالبات وهي تجوب الشوارع دون لوحات تسجيل مرورية؛ متسائلين عن السبب وراء هذه المخالفة، وهل هي بذلك تُعَد مجهولة؟

وقال عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" في عدة مواقع بتهامة وسراة الباحة: "فوجئنا بحافلات النقل المدرسي وهي تنقل بناتنا للمدارس اليوم دون لوحات مرورية رسمية، كيف نستطيع الرجوع للحافلة وقائدها عن طريقها في حال الحاجة لا سمح الله؟ وكيف نأمن على بناتنا بالنقل بهذه الصورة؟".

وأضاف عدد من قائدي المركبات: شاهدنا العديد من الحافلات اليوم بمنطقة الباحة دون لوحات تسجيل رسمية؛ فكيف سيتم الإبلاغ عن حافلة مخالفة؟ وكيف نتعامل لو حدث حادث مروري مع إحدى هذه الحافلات المجهولة؟ وكيف ستقيد ذلك دوريات وإدارة المرور؟
وتابعوا: إذا كان النظام لم يستثنِ مركبات دوريات المرور الرسمية والدوريات الأمنية والجيش أو الهلال الأحمر ومركبات نقل الموتى؛ فهل يستثني شركة متعاقدة لنقل فلذات أكبادنا وتضم بذلك أسطولًا كبيرًا من الحافلات؟

عرضت "سبق" التساؤل على العميد حسين آل مبارك مدير مرور الباحة، الذي أكد أن الحافلات بطاقات جمركية، وأنه جار إصدار لوحات، وقد تم الانتهاء من مجموعة منها، ولأن العدد كبير جاوز 500 حافلة؛ فإن إصدار اللوحات على قدَم وساق، وسيتم الانتهاء منها اليوم بإذن الله.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:07 AM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:40 PM

شاهد حافلات نقل طالبات تجوب الباحة دون لوحات.. كيف نبلغ عن مخالفة؟

"الباصات المجهولة" تثير حالة من القلق بين الأهالي تزامنًا مع أول يوم دراسي

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
16
6,052

فوجئ قائدو المركبات وأولياء أمور الطالبات بالباحة، اليوم الأحد، مع انطلاق العام الدراسي، بحافلات نقل الطالبات وهي تجوب الشوارع دون لوحات تسجيل مرورية؛ متسائلين عن السبب وراء هذه المخالفة، وهل هي بذلك تُعَد مجهولة؟

وقال عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" في عدة مواقع بتهامة وسراة الباحة: "فوجئنا بحافلات النقل المدرسي وهي تنقل بناتنا للمدارس اليوم دون لوحات مرورية رسمية، كيف نستطيع الرجوع للحافلة وقائدها عن طريقها في حال الحاجة لا سمح الله؟ وكيف نأمن على بناتنا بالنقل بهذه الصورة؟".

وأضاف عدد من قائدي المركبات: شاهدنا العديد من الحافلات اليوم بمنطقة الباحة دون لوحات تسجيل رسمية؛ فكيف سيتم الإبلاغ عن حافلة مخالفة؟ وكيف نتعامل لو حدث حادث مروري مع إحدى هذه الحافلات المجهولة؟ وكيف ستقيد ذلك دوريات وإدارة المرور؟
وتابعوا: إذا كان النظام لم يستثنِ مركبات دوريات المرور الرسمية والدوريات الأمنية والجيش أو الهلال الأحمر ومركبات نقل الموتى؛ فهل يستثني شركة متعاقدة لنقل فلذات أكبادنا وتضم بذلك أسطولًا كبيرًا من الحافلات؟

عرضت "سبق" التساؤل على العميد حسين آل مبارك مدير مرور الباحة، الذي أكد أن الحافلات بطاقات جمركية، وأنه جار إصدار لوحات، وقد تم الانتهاء من مجموعة منها، ولأن العدد كبير جاوز 500 حافلة؛ فإن إصدار اللوحات على قدَم وساق، وسيتم الانتهاء منها اليوم بإذن الله.

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