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حريق محدود يُخلي طلاب متوسطة بقويزة جدة.. و"المدني" يتدخل

تماسّ كهربائي بغرفتين فارغتين وتم التعامل معه دون إصابات

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني جدة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق محدود يُخلي طلاب متوسطة بقويزة جدة.. و"المدني" يتدخل
سبق

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

حريق محدود يُخلي طلاب متوسطة بقويزة جدة.. و"المدني" يتدخل

تماسّ كهربائي بغرفتين فارغتين وتم التعامل معه دون إصابات

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سعود الدعجاني - جدة
0
882

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.

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