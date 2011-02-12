السفارة في أوكرانيا تطالب السعوديين بالتواصل معها لتسهيل مغادرتهم فورًا

نشرت أرقامها وَدَعَت جميع المواطنين لتأجيل سفرهم إلى هناك في الوقت الراهن

أهابت السفارة السعودية لدى أوكرانيا بجميع المواطنين، تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقالت السفارة اليوم: على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية لتسهيل مغادرتهم فورًا:

00380839090123

00380445205170

وكانت حثّت الكويت والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

يأتي ذلك أيضًا بعد أن أكدت تقارير أمريكية أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمرًا أمنيًّا مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف؛ وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: إن هجومًا روسيًّا قد يبدأ في "أي يوم الآن"، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وتزامنًا مع التحذيرات من تحرك عسكري روسي؛ أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أجرى اتصالًا مع زعماء دول حليفة، عبّروا خلاله بدورهم عن القلق من قيام روسيا بحشد قواتها حول أوكرانيا، تمهيدًا لغزوها، وضرورة تنسيق الجهود لردع مثل هذا التوجه.