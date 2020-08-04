"الكهرباء" تكشف عن شروط وإجراءات "تعويض تلف الأجهزة" وقيمته

عدم إعادة الخدمة خلال مدة أكثر من 24 ساعة من وقت علم الشركة إحداها

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه بإمكان المشترك الحصول على تعويض عن حدوث تلفيات في الأجهزة الكهربائية بسبب التيار، موضحة في رد من خلال صفحة المستفيدين، بأنه على المواطن التقدم بطلب التعويض وذلك بالتواصل مع مكتب خدمة المشتركين وإرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.

ومن شروط استحقاق التعويض، تأخر إعادة الخدمة الكهربائية في حال عجز الشركة السعودية للكهرباء عن إمداد الكهرباء للمستهلك، فيجب إعادة الكهرباء خلال مدة أربع وعشرين (24) ساعة من وقت علم مقدم الخدمة (أو من المعقول أنه قد علم) بالانقطاع الكهربائي.

ويتحقق شرط التعويض حال عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال مدة أكثر من (24) ساعة من وقت علم الشركة السعودية للكهرباء الانقطاع الكهربائي.

وإذا استحق المشترك التعويض من فئة السكني، فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويضاً بمبلغ (75) ريالاً، كما أنه أيضاً يستحق تعويضاً بمبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل (12) ساعة إضافية في حال استمرار الانقطاع الكهربائي.

إذا استحق المشترك التعويض من فئة غير السكني، فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويضاً بمبلغ (150) ريالاً، كما أنه أيضاً يستحق تعويضاً بمبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل (12) ساعة إضافية في حال استمرار الانقطاع الكهربائي.

ويعد ‏‫تكرار الانقطاع الكهربائي أحد أسباب استحقاق التعويض، فإذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من أربع مرات، كل منها تزيد على مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضاً ويحق له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضاً لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية.

ويستحق المشترك التعويض مرة واحدة خلال السنة الميلادية، فإذا استحق التعويض فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويضاً بمبلغ (200) ريال، ويُستثنى من ذلك إذا كان سبب الانقطاع الكهربائي عن أحداث خارجة عن السيطرة الإدارية.