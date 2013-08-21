14 ميدالية للأخضر في ثاني أيام البطولة الخليجية 28 للألعاب المائية

حقّق لاعبو المنتخب السعودي 14 ميدالية متنوّعة" 4 ذهبيات، 4 فضيات، 6 برونزيات" في اليوم الثاني، لمنافسات البطولة الـ28 للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 - 22 أغسطس 2021م.



وجاءت النتائج في منافسات السباحة في سباق 200م صدر 13-14 سنة، بتحقيق السباح محمد المهر ذهبية السباق وفي سباق 100م حرة 11-12سنة، حقق غانم الصلحي الميدالية الذهبية، وحقق علي التركي المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100م حرة 13-14سنة، ونال محمد العيسى المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50م ظهر 13-14 سنة، وحقق أحمد المعيبد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م فراشة في فئة 14-13 سنة، وكذلك حقق زميله السباح كاظم السعيد في السباق نفسه الميدالية البرونزية.



ونال عقيل الهاشم المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م حرة 15-17 سنة، وحقق غانم الصلحي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200م حرة 11-12سنة، كما حقق أحمد المعيبد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م حرة في فئة 13-14 سنة، وكذلك نال زميله السباح زياد المسيلم في السباق نفسه الميدالية البرونزية، وفاز أسامة العيسى بالمركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية في سباق100م ظهر في فئة 11-12 سنة، وحقق محمد العبيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50م صدر في فئة 11-12 سنة، كما حقق المنتخب السعودي للسباحة المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 م متنوع للفئة العمرية 13-14 سنة، والمكون من علي التريكي، محمد المهر، كاظم السعيد، أحمد المعيبد، وكذلك نال المنتخب السعودي للسباحة المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق تتابع 4 × 100 م متنوع للفئة العمرية 11-12 سنة، والمكون من غانم الصلحي،محمد عبيد، مشاري الجميلي، أسامة العيسى.



وفي منافسات الغطس ‏ حقق هتان نعيم عيسى المركز الثالث والميدالية البرونزية في السلم المتحرك 1 متر في فئة 14-15 سنة، وحقق يزن نعيم عيسى المركز الثالث والميدالية البرونزية في ارتفاع 3 م متحرك في فئة 12-13 سنة، ونال وليد مساعد الشمراني المركز الثالث والميدالية البرونزية في ارتفاع 3 م متحرك في فئة 11 سنة وما دون.