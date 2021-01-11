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"مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة"

دخل مراحله النهائية ليعيد المآثر الإسلامية والعربية إلى الواجهة أمام الأجيال المختلفة

شارفت جهود دارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مراحلها النهائية للتجهيز والإعلان عن افتتاح "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف".

جاء ذلك، خلال تعاون مشترك يعيد المآثر المعرفية الإسلامية إلى الواجهة والإنتاج الفكري العربي والإسلامي، إلى التأمل أمام الأجيال المختلفة، خاصة جيل الشباب، إلى جانب توثيق هذا التراث العريق.

وتتضافر جهود الدارة والرئاسة وفق اتفاقية تعاون بينهما تشمل جوانبَ أخرى لإقامة نشاط علمي دائم يستهدف زوّار المدينة المنوّرة من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العلمية، يبرز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين.

ويهدف "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف" بالمدينة المنوّرة ليكون منصةً تعريفيةً لما قدمته وتقدمه "الدارة" في مجال تدوين تاريخ الحرمين الشريفين ولأهم مشروعاتها العلمية في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل مشروع إحياء الخط المدني.

ويرمي المعرض كذلك إلى تعزيز رسالة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة تاريخ المدينة المنوّرة والتاريخ الإسلامي ومآثره المكتوبة ومنها مصاحف تاريخيةٌ خُطَّت في مراحل مختلفة.

مخطوطات المسجد النبوي النادرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة"
سبق

شارفت جهود دارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مراحلها النهائية للتجهيز والإعلان عن افتتاح "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف".

جاء ذلك، خلال تعاون مشترك يعيد المآثر المعرفية الإسلامية إلى الواجهة والإنتاج الفكري العربي والإسلامي، إلى التأمل أمام الأجيال المختلفة، خاصة جيل الشباب، إلى جانب توثيق هذا التراث العريق.

وتتضافر جهود الدارة والرئاسة وفق اتفاقية تعاون بينهما تشمل جوانبَ أخرى لإقامة نشاط علمي دائم يستهدف زوّار المدينة المنوّرة من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العلمية، يبرز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين.

ويهدف "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف" بالمدينة المنوّرة ليكون منصةً تعريفيةً لما قدمته وتقدمه "الدارة" في مجال تدوين تاريخ الحرمين الشريفين ولأهم مشروعاتها العلمية في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل مشروع إحياء الخط المدني.

ويرمي المعرض كذلك إلى تعزيز رسالة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة تاريخ المدينة المنوّرة والتاريخ الإسلامي ومآثره المكتوبة ومنها مصاحف تاريخيةٌ خُطَّت في مراحل مختلفة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:11 PM

"مخطوطات المسجد النبوي النادرة".. معرض يتهيّأ بجهود "الدارة" و"الرئاسة"

دخل مراحله النهائية ليعيد المآثر الإسلامية والعربية إلى الواجهة أمام الأجيال المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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شارفت جهود دارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مراحلها النهائية للتجهيز والإعلان عن افتتاح "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف".

جاء ذلك، خلال تعاون مشترك يعيد المآثر المعرفية الإسلامية إلى الواجهة والإنتاج الفكري العربي والإسلامي، إلى التأمل أمام الأجيال المختلفة، خاصة جيل الشباب، إلى جانب توثيق هذا التراث العريق.

وتتضافر جهود الدارة والرئاسة وفق اتفاقية تعاون بينهما تشمل جوانبَ أخرى لإقامة نشاط علمي دائم يستهدف زوّار المدينة المنوّرة من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العلمية، يبرز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الباحثين والمتخصصين.

ويهدف "المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف" بالمدينة المنوّرة ليكون منصةً تعريفيةً لما قدمته وتقدمه "الدارة" في مجال تدوين تاريخ الحرمين الشريفين ولأهم مشروعاتها العلمية في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل مشروع إحياء الخط المدني.

ويرمي المعرض كذلك إلى تعزيز رسالة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة تاريخ المدينة المنوّرة والتاريخ الإسلامي ومآثره المكتوبة ومنها مصاحف تاريخيةٌ خُطَّت في مراحل مختلفة.

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