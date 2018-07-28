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شاهد "لحود مكشوفة وقبور مهدّمة" بمقبرة في الحجرة.. و"البلدية": سيتم إدراجها مستقبلاً

تعرّضت للدمار بسبب الأمطار والسيول وعبث الحيوانات

اشتكى عددٌ من أهالي قرية "زعرة" بمحافظة الحجرة في تهامة الباحة من إهمال مقبرة "قهب الواسط" التي تكشفت اللحود وتهدمت بعضها، وذلك بمداهمات السيول وعبث الحيوانات السائبة، مبينين أن المقبرة احدى أقدم مقابر المحافظة تعرضت للكثير من تدمير الأمطار والسيول واعتداءات الحيوانات السائبة، ولم نجد تحركاً من المسؤول، برغم مرور ما يزيد على عِقد من الزمان على بداية المطالبة.

وقال لـ"سبق" معرف القرية سالم صالح الزهراني: "منذ ما يزيد على 12 عاماً ونحن نطالب بإكرام الموتى، والتي سبقت افتتاح بلدية الحجرة، حيث سبق وأن تقدم والدي لدى بلدية محافظة قلوة بطلب تسوير مقبرة قهب الواسط بقرية زعرة، وذلك قبل أن يتم افتتاح المجمع القروي بمحافظة الحجرة، وبعد افتتاح المجمع القروي بالحجرة تقدمت بطلب تسوير هذا المقبرة، وتم تجاهله من قبل المجمع القروي، ثم قمت بتقديم طلب ثالث لدى بلدية محافظة الحجرة، وإلى هذه اللحظة لم يتم التواصل معي أو البدء في تسوير هذه المقبرة.

وقال معرف قرية زعرة": "نناشد بتسويرها وإكرام الموتى، فحرمة الميت كحرمة الحي".

"سبق" عرضت الشكوى على المهندس علي العُمري، رئيس بلدية الحجرة الذي قال: "المقبرة مدرجة ضمن طلبات تسوير المقابر، وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "لحود مكشوفة وقبور مهدّمة" بمقبرة في الحجرة.. و"البلدية": سيتم إدراجها مستقبلاً
سبق

اشتكى عددٌ من أهالي قرية "زعرة" بمحافظة الحجرة في تهامة الباحة من إهمال مقبرة "قهب الواسط" التي تكشفت اللحود وتهدمت بعضها، وذلك بمداهمات السيول وعبث الحيوانات السائبة، مبينين أن المقبرة احدى أقدم مقابر المحافظة تعرضت للكثير من تدمير الأمطار والسيول واعتداءات الحيوانات السائبة، ولم نجد تحركاً من المسؤول، برغم مرور ما يزيد على عِقد من الزمان على بداية المطالبة.

وقال لـ"سبق" معرف القرية سالم صالح الزهراني: "منذ ما يزيد على 12 عاماً ونحن نطالب بإكرام الموتى، والتي سبقت افتتاح بلدية الحجرة، حيث سبق وأن تقدم والدي لدى بلدية محافظة قلوة بطلب تسوير مقبرة قهب الواسط بقرية زعرة، وذلك قبل أن يتم افتتاح المجمع القروي بمحافظة الحجرة، وبعد افتتاح المجمع القروي بالحجرة تقدمت بطلب تسوير هذا المقبرة، وتم تجاهله من قبل المجمع القروي، ثم قمت بتقديم طلب ثالث لدى بلدية محافظة الحجرة، وإلى هذه اللحظة لم يتم التواصل معي أو البدء في تسوير هذه المقبرة.

وقال معرف قرية زعرة": "نناشد بتسويرها وإكرام الموتى، فحرمة الميت كحرمة الحي".

"سبق" عرضت الشكوى على المهندس علي العُمري، رئيس بلدية الحجرة الذي قال: "المقبرة مدرجة ضمن طلبات تسوير المقابر، وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
06:50 PM

شاهد "لحود مكشوفة وقبور مهدّمة" بمقبرة في الحجرة.. و"البلدية": سيتم إدراجها مستقبلاً

تعرّضت للدمار بسبب الأمطار والسيول وعبث الحيوانات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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اشتكى عددٌ من أهالي قرية "زعرة" بمحافظة الحجرة في تهامة الباحة من إهمال مقبرة "قهب الواسط" التي تكشفت اللحود وتهدمت بعضها، وذلك بمداهمات السيول وعبث الحيوانات السائبة، مبينين أن المقبرة احدى أقدم مقابر المحافظة تعرضت للكثير من تدمير الأمطار والسيول واعتداءات الحيوانات السائبة، ولم نجد تحركاً من المسؤول، برغم مرور ما يزيد على عِقد من الزمان على بداية المطالبة.

وقال لـ"سبق" معرف القرية سالم صالح الزهراني: "منذ ما يزيد على 12 عاماً ونحن نطالب بإكرام الموتى، والتي سبقت افتتاح بلدية الحجرة، حيث سبق وأن تقدم والدي لدى بلدية محافظة قلوة بطلب تسوير مقبرة قهب الواسط بقرية زعرة، وذلك قبل أن يتم افتتاح المجمع القروي بمحافظة الحجرة، وبعد افتتاح المجمع القروي بالحجرة تقدمت بطلب تسوير هذا المقبرة، وتم تجاهله من قبل المجمع القروي، ثم قمت بتقديم طلب ثالث لدى بلدية محافظة الحجرة، وإلى هذه اللحظة لم يتم التواصل معي أو البدء في تسوير هذه المقبرة.

وقال معرف قرية زعرة": "نناشد بتسويرها وإكرام الموتى، فحرمة الميت كحرمة الحي".

"سبق" عرضت الشكوى على المهندس علي العُمري، رئيس بلدية الحجرة الذي قال: "المقبرة مدرجة ضمن طلبات تسوير المقابر، وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي".

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